В Московском зоопарке можно будет отправить письмо Деду Морозу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ящик для писем Деду Морозу установили на территории Московского зоопарка, новогодняя почта будет работать до 29 декабря, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Новогодняя почта будет открыта до 29 декабря включительно, ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 09:00 до 17:00. Все письма горожан доставят лично Деду Морозу", — рассказали порталу в пресс-службе Московского зоопарка.

Согласно сообщению, на конверте нужно написать обратный адрес, имя и фамилию отправителя. Самые необычные послания появятся в видеообращении Деда Мороза к посетителям зоопарка, которое будет транслироваться на мультимедийном мониторе на новой территории зоопарка в "Зоодепо" 29 декабря.