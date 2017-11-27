Незаконно, но гуманно: в России вновь спорят по поводу бэби-боксов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федерального закона, регулирующего установку и эксплуатацию бэби-боксов, не существует, что стало мощным аргументом для противников этих устройств. Для другой стороны, которая, как правило, представлена сотрудниками медучреждений и благотворительных организаций, бесспорным фактором является спасение жизни детей, которые потенциально могли оказаться в мусорном контейнере. Корреспонденты РИА Новости опросили представителей профильных структур и организаций в тех регионах, где установлены бэби-боксы, и попытались разобраться в проблеме.

Бэби-бокс — специальное место для анонимного отказа от ребенка. С 2011 года бэби-боксы установлены при медучреждениях и религиозных организациях в Краснодарском, Пермском, Камчатском, Ставропольском краях, Владимирской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Свердловской областях, Татарстане.

Широкий общественный резонанс вызвал случай обнаружения девочки в бэби-боксе на Кубани, который произошел в середине ноября. При ребенке была найдена записка: "Прости, малыш, я люблю тебя", а также указан возраст — один месяц и три недели.

Месяцем ранее Госдума отклонила законопроект, предполагающий предоставить регионам право самостоятельно определять необходимость создания бэби-боксов, их количество, местоположение и порядок их установки. До этого парламентарии отклонили законопроект сенатора Елены Мизулиной о штрафах до 5 миллионов рублей за установку бэби-боксов.

Сейчас в России идет дискуссия на тему запрета устройств для анонимного оставления детей. Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), более половины россиян, представителей общественности и врачей выступают против запрета бэби-боксов.

Альтернатива мусорному контейнеру

"У "бэби-боксов" одна дверца находится на улице, вторая открывается внутрь медучреждения, в стену которого он вмонтирован. По сути — это инкубатор со специальной кроваткой-колыбелью, с оптимальной температурой и влажностью. Около "бэби-боксов" нет ни камер видеонаблюдения, ни охраны. У матери есть немного времени, чтобы изменить свое решение и забрать младенца, в противном случае срабатывает автоматический замок, и врачам поступает специальный сигнал", — рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Именно на Кубани был установлен самый первый в России бэби-бокс, в 2011 году в Сочи. Уже через месяц, по информации регионального минздрава, благодаря этому оборудованию была спасена жизнь новорожденной девочки.

В настоящий момент в регионе установлено два устройства в Краснодаре (на территории больницы скорой медицинской помощи и на территории МБУЗ Родильный дом), по одному в Сочи (у Перинатального центра горбольницы №9), Новороссийске (Станция скорой медицинской помощи) и Армавире (стационар Детской горбольницы).

"Установить такие аппараты решили не от хорошей жизни. Ведь случаи, когда младенцев находят в мусорных контейнерах или на свалках, увы, не так уж редки. А устройства помогут сохранить не одну маленькую жизнь. Такой опыт применяется уже во многих западных странах", — отмечают представители минздрава региона.

Большая часть детей, подброшенных в бэби-боксы, были оставлены в Краснодаре. Всего же, по данным краевых властей, благодаря этим устройствам на Кубани спасено 23 младенца. Оставленным малышам находят приемные семьи, однако были случаи, когда за младенцами, подброшенными в приемник, возвращались родные матери.

Должны быть в каждом городе

По информации благотворительного фонда "Колыбель надежды", в Пермском крае бэби-боксы существуют с 2011 года.

"В Перми с 2011 года, в Добрянке — с 2012, а в Березниках — с 2014 года. За все время существования в бэби-боксах края оставлены 11 детей. В Добрянке оставили одну девочку, в настоящее время она удочерена приемными родителями, в Березниках в бэби-боксе нашли двух детей: одного усыновили, судьбой второго занимаются органы опеки. В Перми один ребенок вернулся в биологическую семью, а остальные живут в приемных семьях", — рассказала агентству президент фонда Елена Котова.

"Такие боксы должны быть в каждом городе, ведь речь идет о человеческой жизни. Сколько же случаев по всей стране, когда от новорожденных избавляются, выкинув их в мусорные ящики, оставляя их умирать. А бэби-боксы — это надежда на то, что ребенок будет спасен и найдет себе семью", — поделился мнением представитель городской больницы Добрянки.

На Камчатке тоже есть бэби-бокс. Он установлен в 2012 году в Камчатской детской краевой больнице. С тех пор там оставили только одного младенца, причем позже родители вернулись и забрали ребенка.

"Мы считаем, что наличие хотя бы одного бэби-бокса в крае — это хорошо. Ведь в этом случае ребенок, от которого родители отказались, находится не где-то на улице, а сразу попадает к медицинским сотрудникам. Если даже один раз в пять лет, как это было у нас, кто-то оставит в бэби-боксе ребенка, можно сказать, что он установлен не зря, и оправдывает свое наличие", — сказала РИА Новости министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко.

Депутат думы Ставропольского края Николай Новопашин также не сомневается в необходимости бэби-боксов.

"Я стоял у истоков этого всего, мы выступили с инициативой и вот почему. Приведу несколько примеров. У меня на округе в селе Донском мама выбросила ребенка в туалет. В городе Михайловске ребенок, женщина бросила его в мусорку ночью, к утру уже растерзанное тело таскали по рынку собаки. Подбросили младенца к краевой больнице, его удалось спасти. Мы рассказали, что есть такая статистика, что в семи из десяти случае брошенный ребенок погибает, бизнесмены откликнулись и помогли. Были приобретены три бэби-бокса, их установили в Буденновске, Пятигорске, Ставрополе", — объяснил Новопашин.

По его мнению, свои усилия законотворцы должны направлять не на борьбу с бэби-боксами, а на поиск возможности помочь социально-незащищенным категориям граждан.

"Сегодня нужно на другое внимание обращать, на матерей-одиночек, многодетных, нужно проводить работу и с женщинами, некоторые из них, например, рожают, а дети от разных отцов, и где эти отцы, ребенок-инвалид, а почему, мать злоупотребляет алкоголем, нужно проводить беседы, в том числе, следить", — уверен депутат.

"Такие бэби-боксы нужно ставить в холодных регионах. Если ребенка оставить на морозе больше часа, он не выживет", — добавил Новопашин.

По информации благотворительного фонда "Колыбель надежды", в Ставропольском крае действует три бэби-бокса — в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске.

"За все время существования с осени 2014 года было оставлено трое детей, и все в Ставрополе. Два мальчика и одна девочка. За мальчиком на следующий день вернулась мама. Девочку отдали на воспитание бабушке, под опеку. Вторым мальчиком занимались органы опеки и попечительства, его дальнейшую судьбу мы не знаем, там условия конфиденциальности", — сказал РИА Новости представитель фонда.

Отказались от демонтажа

На территории Курской области за счет благотворительных средств было установлено два бэби-бокса. Один в Областной детской клинической больницы, второй в Городском клиническом перинатальном центре. С момента установки бэби-боксов по настоящее время было зафиксировано два случая оставления детей.

Несмотря на планы ликвидировать бэби-бокс при детской клинической больнице в Курске, о которых главный врач медучреждения Игорь Зоря заявлял РИА Новости чуть больше года назад, устройство не демонтировали, оно работает по сей день.

"Он остался, единственная проблема, которая нас начинает немножко поддавливать — он близок к амортизации, оборудование вырабатывает свой ресурс. За пять лет у нас прошло два ребеночка. Их не бросили в мусорный контейнер, не закопали в лесу. Один был усыновлен, второго вернули в кровную семью, опека решила вопрос с мамой ", — сообщил Зорин.

По его словам, само по себе содержание бэби-бокса не затратно, а шумиха вокруг этого вопроса о необходимости закрыть бэби-боксы — лишь политические заявления.

Нужен федеральный закон

По информации зампредседателя комитета Законодательного собрания Кубани по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, бэби-боксы в крае действуют на основании приказа министерства здравоохранения региона.

"Что касается закона, он должен быть федеральным. Должен быть федеральный стандарт. Но до сих пор такого закона нет. Что ж, для работы бэби-боксов в крае нам достаточно и приказа нашего минздрава", — сказал Петропавловский.

"Один спасенный ребенок уже оправдывает идею создания бэби-боксов. А у нас в крае благодаря ним спасено уже больше 20 детей", — отметил депутат, добавив, что лично он поддерживает идею создания бэби-боксов. По мнению Петропавловского, "это благое дело", которое в миллиарды раз лучше, чем мусорный контейнер, который является "чудовищной альтернативой".

"Дискуссия о бэби-боксах и само их наличие подтолкнули часть регионов к созданию Кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации. Как показывает практика, в бэби-боксы детей несут не матери-убийцы, а женщины, находящиеся в отчаянии, помочь которым из-за анонимности отказа становится невозможно", — отметила председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко.

"Главный вопрос — что же такое бэби-бокс? Эффективное средство спасения детских жизней или явление, которое провоцирует матерей отказаться от новорожденных? У каждого на этот счет свое мнение. Но законодательно этот вопрос должен быть урегулирован только на уровне государства", — подчеркнула Ткаченко.

Поощряют отказ от детей?

У противников установки бэби-боксов свои аргументы.

"Устройства однозначно установлены противозаконно, их необходимо сертифицировать. Бэби-боксы поощряют отказ от детей. Эти случаи единичны — случаи когда выбрасывают детей, подбрасывают — чтобы ссылаясь на них и устраивать целую машину по сбору ненужных детей", — считает соучредитель общественной организации "Родительский комитет Ставрополья" Александр Джамбатов.

"Они (бэби-боксы) несут опасность. Вот оставили ребенка. А есть какие-то регламенты, которые определяют, сколько должен пролежать ребенок прежде, чем его заберут, как регистрируется этот ребенок, кто несет за него персональную ответственность? Это не регламентировано. Если с ребенком что-то случится, где гарантия, что кто-то понесет ответственность? Эти системы вне закона. Есть государственные стандарты. А кто стандартизировал бэби-боксы?" — настаивает Джамбатов.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что "вопрос о создании при медучреждениях России бэби-боксов сегодня больше вопрос моральной стороны, чем юридической".

"Конвенция о правах ребенка и рекомендации Комитета ООН по правам ребенка однозначно считают это (установку бэби-боксов) нарушением международного права. Тем более в России положения Конвенции о правах ребенка, ратифицированной российскими властями, даже выше силы федерального закона. Бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов ранее даже рассылал свое официальное заключение о незаконности такого мероприятия как открытие и функционирование бэби-боксов в регионах", — сказал он.

По словам Шахова, во время его работы уполномоченным по правам ребенка анализировался такой опыт в соседней Латвии, где тоже активно внедряли бэби-боксы. "На мой взгляд, более эффективна доброжелательная работа с самими матерями, их материальная и социальная поддержка, чтобы государство однозначно подтвердило своими законами, что стране нужен каждый ребенок не на словах, а на деле. Особенно актуально и востребовано создание специальных центров помощи для будущих родителей, особенно психологической, чтобы изменить ситуацию в сознании наших граждан", — сказал Шахов.

Согласно данным представителя Госкомитета здравоохранения и фармации Псковской области, бэби-бокс был установлен в детской областной больнице в декабре 2012 года. Единственный ребенок, от которого отказались родители, появился в бэби-боксе в январе 2013 года. По информации комитета, родители не скрывали своих имен и заявили, что не имеют материальной возможности растить ребенка.