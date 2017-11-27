Незаконно, но гуманно: в России вновь спорят по поводу бэби-боксов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федерального закона, регулирующего установку и эксплуатацию бэби-боксов, не существует, что стало мощным аргументом для противников этих устройств. Для другой стороны, которая, как правило, представлена сотрудниками медучреждений и благотворительных организаций, бесспорным фактором является спасение жизни детей, которые потенциально могли оказаться в мусорном контейнере. Корреспонденты РИА Новости опросили представителей профильных структур и организаций в тех регионах, где установлены бэби-боксы, и попытались разобраться в проблеме.
Бэби-бокс — специальное место для анонимного отказа от ребенка. С 2011 года бэби-боксы установлены при медучреждениях и религиозных организациях в Краснодарском, Пермском, Камчатском, Ставропольском краях, Владимирской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Свердловской областях, Татарстане.
Широкий общественный резонанс вызвал случай обнаружения девочки в бэби-боксе на Кубани, который произошел в середине ноября. При ребенке была найдена записка: "Прости, малыш, я люблю тебя", а также указан возраст — один месяц и три недели.
Сейчас в России идет дискуссия на тему запрета устройств для анонимного оставления детей. Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), более половины россиян, представителей общественности и врачей выступают против запрета бэби-боксов.
Альтернатива мусорному контейнеру
Именно на Кубани был установлен самый первый в России бэби-бокс, в 2011 году в Сочи. Уже через месяц, по информации регионального минздрава, благодаря этому оборудованию была спасена жизнь новорожденной девочки.
В настоящий момент в регионе установлено два устройства в Краснодаре (на территории больницы скорой медицинской помощи и на территории МБУЗ Родильный дом), по одному в Сочи (у Перинатального центра горбольницы №9), Новороссийске (Станция скорой медицинской помощи) и Армавире (стационар Детской горбольницы).
Большая часть детей, подброшенных в бэби-боксы, были оставлены в Краснодаре. Всего же, по данным краевых властей, благодаря этим устройствам на Кубани спасено 23 младенца. Оставленным малышам находят приемные семьи, однако были случаи, когда за младенцами, подброшенными в приемник, возвращались родные матери.
Должны быть в каждом городе
По информации благотворительного фонда "Колыбель надежды", в Пермском крае бэби-боксы существуют с 2011 года.
"Такие боксы должны быть в каждом городе, ведь речь идет о человеческой жизни. Сколько же случаев по всей стране, когда от новорожденных избавляются, выкинув их в мусорные ящики, оставляя их умирать. А бэби-боксы — это надежда на то, что ребенок будет спасен и найдет себе семью", — поделился мнением представитель городской больницы Добрянки.
На Камчатке тоже есть бэби-бокс. Он установлен в 2012 году в Камчатской детской краевой больнице. С тех пор там оставили только одного младенца, причем позже родители вернулись и забрали ребенка.
"Мы считаем, что наличие хотя бы одного бэби-бокса в крае — это хорошо. Ведь в этом случае ребенок, от которого родители отказались, находится не где-то на улице, а сразу попадает к медицинским сотрудникам. Если даже один раз в пять лет, как это было у нас, кто-то оставит в бэби-боксе ребенка, можно сказать, что он установлен не зря, и оправдывает свое наличие", — сказала РИА Новости министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко.
"Я стоял у истоков этого всего, мы выступили с инициативой и вот почему. Приведу несколько примеров. У меня на округе в селе Донском мама выбросила ребенка в туалет. В городе Михайловске ребенок, женщина бросила его в мусорку ночью, к утру уже растерзанное тело таскали по рынку собаки. Подбросили младенца к краевой больнице, его удалось спасти. Мы рассказали, что есть такая статистика, что в семи из десяти случае брошенный ребенок погибает, бизнесмены откликнулись и помогли. Были приобретены три бэби-бокса, их установили в Буденновске, Пятигорске, Ставрополе", — объяснил Новопашин.
По его мнению, свои усилия законотворцы должны направлять не на борьбу с бэби-боксами, а на поиск возможности помочь социально-незащищенным категориям граждан.
"Сегодня нужно на другое внимание обращать, на матерей-одиночек, многодетных, нужно проводить работу и с женщинами, некоторые из них, например, рожают, а дети от разных отцов, и где эти отцы, ребенок-инвалид, а почему, мать злоупотребляет алкоголем, нужно проводить беседы, в том числе, следить", — уверен депутат.
По информации благотворительного фонда "Колыбель надежды", в Ставропольском крае действует три бэби-бокса — в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске.
"За все время существования с осени 2014 года было оставлено трое детей, и все в Ставрополе. Два мальчика и одна девочка. За мальчиком на следующий день вернулась мама. Девочку отдали на воспитание бабушке, под опеку. Вторым мальчиком занимались органы опеки и попечительства, его дальнейшую судьбу мы не знаем, там условия конфиденциальности", — сказал РИА Новости представитель фонда.
Отказались от демонтажа
Несмотря на планы ликвидировать бэби-бокс при детской клинической больнице в Курске, о которых главный врач медучреждения Игорь Зоря заявлял РИА Новости чуть больше года назад, устройство не демонтировали, оно работает по сей день.
"Он остался, единственная проблема, которая нас начинает немножко поддавливать — он близок к амортизации, оборудование вырабатывает свой ресурс. За пять лет у нас прошло два ребеночка. Их не бросили в мусорный контейнер, не закопали в лесу. Один был усыновлен, второго вернули в кровную семью, опека решила вопрос с мамой ", — сообщил Зорин.
По его словам, само по себе содержание бэби-бокса не затратно, а шумиха вокруг этого вопроса о необходимости закрыть бэби-боксы — лишь политические заявления.
Нужен федеральный закон
По информации зампредседателя комитета Законодательного собрания Кубани по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, бэби-боксы в крае действуют на основании приказа министерства здравоохранения региона.
"Один спасенный ребенок уже оправдывает идею создания бэби-боксов. А у нас в крае благодаря ним спасено уже больше 20 детей", — отметил депутат, добавив, что лично он поддерживает идею создания бэби-боксов. По мнению Петропавловского, "это благое дело", которое в миллиарды раз лучше, чем мусорный контейнер, который является "чудовищной альтернативой".
"Дискуссия о бэби-боксах и само их наличие подтолкнули часть регионов к созданию Кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации. Как показывает практика, в бэби-боксы детей несут не матери-убийцы, а женщины, находящиеся в отчаянии, помочь которым из-за анонимности отказа становится невозможно", — отметила председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко.
"Главный вопрос — что же такое бэби-бокс? Эффективное средство спасения детских жизней или явление, которое провоцирует матерей отказаться от новорожденных? У каждого на этот счет свое мнение. Но законодательно этот вопрос должен быть урегулирован только на уровне государства", — подчеркнула Ткаченко.
Поощряют отказ от детей?
"Устройства однозначно установлены противозаконно, их необходимо сертифицировать. Бэби-боксы поощряют отказ от детей. Эти случаи единичны — случаи когда выбрасывают детей, подбрасывают — чтобы ссылаясь на них и устраивать целую машину по сбору ненужных детей", — считает соучредитель общественной организации "Родительский комитет Ставрополья" Александр Джамбатов.
"Они (бэби-боксы) несут опасность. Вот оставили ребенка. А есть какие-то регламенты, которые определяют, сколько должен пролежать ребенок прежде, чем его заберут, как регистрируется этот ребенок, кто несет за него персональную ответственность? Это не регламентировано. Если с ребенком что-то случится, где гарантия, что кто-то понесет ответственность? Эти системы вне закона. Есть государственные стандарты. А кто стандартизировал бэби-боксы?" — настаивает Джамбатов.
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что "вопрос о создании при медучреждениях России бэби-боксов сегодня больше вопрос моральной стороны, чем юридической".
"Конвенция о правах ребенка и рекомендации Комитета ООН по правам ребенка однозначно считают это (установку бэби-боксов) нарушением международного права. Тем более в России положения Конвенции о правах ребенка, ратифицированной российскими властями, даже выше силы федерального закона. Бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов ранее даже рассылал свое официальное заключение о незаконности такого мероприятия как открытие и функционирование бэби-боксов в регионах", — сказал он.
Согласно данным представителя Госкомитета здравоохранения и фармации Псковской области, бэби-бокс был установлен в детской областной больнице в декабре 2012 года. Единственный ребенок, от которого отказались родители, появился в бэби-боксе в январе 2013 года. По информации комитета, родители не скрывали своих имен и заявили, что не имеют материальной возможности растить ребенка.