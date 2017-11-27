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Общество

Незаконно, но гуманно: в России вновь спорят по поводу бэби-боксов

03:2927.11.2017
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© РИА Новости / Игорь РуссакБэби-бокс. Архивное фотоБэби-бокс. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федерального закона, регулирующего установку и эксплуатацию бэби-боксов, не существует, что стало мощным аргументом для противников этих устройств. Для другой стороны, которая, как правило, представлена сотрудниками медучреждений и благотворительных организаций, бесспорным фактором является спасение жизни детей, которые потенциально могли оказаться в мусорном контейнере. Корреспонденты РИА Новости опросили представителей профильных структур и организаций в тех регионах, где установлены бэби-боксы, и попытались разобраться в проблеме.

Бэби-бокс, архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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"Прости, малыш": на Кубани в бэби-боксе оставили младенца с запиской

Бэби-бокс — специальное место для анонимного отказа от ребенка. С 2011 года бэби-боксы установлены при медучреждениях и религиозных организациях в Краснодарском, Пермском, Камчатском, Ставропольском краях, Владимирской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Свердловской областях, Татарстане.

Широкий общественный резонанс вызвал случай обнаружения девочки в бэби-боксе на Кубани, который произошел в середине ноября. При ребенке была найдена записка: "Прости, малыш, я люблю тебя", а также указан возраст — один месяц и три недели.

Бэби-бокс для подкидышей в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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За легализацию бэби-боксов в России выступили 17 из 46 регионов
Месяцем ранее Госдума отклонила законопроект, предполагающий предоставить регионам право самостоятельно определять необходимость создания бэби-боксов, их количество, местоположение и порядок их установки. До этого парламентарии отклонили законопроект сенатора Елены Мизулиной о штрафах до 5 миллионов рублей за установку бэби-боксов.

Сейчас в России идет дискуссия на тему запрета устройств для анонимного оставления детей. Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), более половины россиян, представителей общественности и врачей выступают против запрета бэби-боксов.

Альтернатива мусорному контейнеру

Окно жизни - бэби-бокс при родильном доме. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Детский омбудсмен Москвы призвал решать проблему бэби-боксов без эмоций
"У "бэби-боксов" одна дверца находится на улице, вторая открывается внутрь медучреждения, в стену которого он вмонтирован. По сути — это инкубатор со специальной кроваткой-колыбелью, с оптимальной температурой и влажностью. Около "бэби-боксов" нет ни камер видеонаблюдения, ни охраны. У матери есть немного времени, чтобы изменить свое решение и забрать младенца, в противном случае срабатывает автоматический замок, и врачам поступает специальный сигнал", — рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Именно на Кубани был установлен самый первый в России бэби-бокс, в 2011 году в Сочи. Уже через месяц, по информации регионального минздрава, благодаря этому оборудованию была спасена жизнь новорожденной девочки.

В настоящий момент в регионе установлено два устройства в Краснодаре (на территории больницы скорой медицинской помощи и на территории МБУЗ Родильный дом), по одному в Сочи (у Перинатального центра горбольницы №9), Новороссийске (Станция скорой медицинской помощи) и Армавире (стационар Детской горбольницы).

Открытие бэби-бокса. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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"Установить такие аппараты решили не от хорошей жизни. Ведь случаи, когда младенцев находят в мусорных контейнерах или на свалках, увы, не так уж редки. А устройства помогут сохранить не одну маленькую жизнь. Такой опыт применяется уже во многих западных странах", — отмечают представители минздрава региона.

Большая часть детей, подброшенных в бэби-боксы, были оставлены в Краснодаре. Всего же, по данным краевых властей, благодаря этим устройствам на Кубани спасено 23 младенца. Оставленным малышам находят приемные семьи, однако были случаи, когда за младенцами, подброшенными в приемник, возвращались родные матери.

Должны быть в каждом городе

По информации благотворительного фонда "Колыбель надежды", в Пермском крае бэби-боксы существуют с 2011 года.

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"В Перми с 2011 года, в Добрянке — с 2012, а в Березниках — с 2014 года. За все время существования в бэби-боксах края оставлены 11 детей. В Добрянке оставили одну девочку, в настоящее время она удочерена приемными родителями, в Березниках в бэби-боксе нашли двух детей: одного усыновили, судьбой второго занимаются органы опеки. В Перми один ребенок вернулся в биологическую семью, а остальные живут в приемных семьях", — рассказала агентству президент фонда Елена Котова.

"Такие боксы должны быть в каждом городе, ведь речь идет о человеческой жизни. Сколько же случаев по всей стране, когда от новорожденных избавляются, выкинув их в мусорные ящики, оставляя их умирать. А бэби-боксы — это надежда на то, что ребенок будет спасен и найдет себе семью", — поделился мнением представитель городской больницы Добрянки.

На Камчатке тоже есть бэби-бокс. Он установлен в 2012 году в Камчатской детской краевой больнице. С тех пор там оставили только одного младенца, причем позже родители вернулись и забрали ребенка.

"Мы считаем, что наличие хотя бы одного бэби-бокса в крае — это хорошо. Ведь в этом случае ребенок, от которого родители отказались, находится не где-то на улице, а сразу попадает к медицинским сотрудникам. Если даже один раз в пять лет, как это было у нас, кто-то оставит в бэби-боксе ребенка, можно сказать, что он установлен не зря, и оправдывает свое наличие", — сказала РИА Новости министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Депутат думы Ставропольского края Николай Новопашин также не сомневается в необходимости бэби-боксов.

"Я стоял у истоков этого всего, мы выступили с инициативой и вот почему. Приведу несколько примеров. У меня на округе в селе Донском мама выбросила ребенка в туалет. В городе Михайловске ребенок, женщина бросила его в мусорку ночью, к утру уже растерзанное тело таскали по рынку собаки. Подбросили младенца к краевой больнице, его удалось спасти. Мы рассказали, что есть такая статистика, что в семи из десяти случае брошенный ребенок погибает, бизнесмены откликнулись и помогли. Были приобретены три бэби-бокса, их установили в Буденновске, Пятигорске, Ставрополе", — объяснил Новопашин.

По его мнению, свои усилия законотворцы должны направлять не на борьбу с бэби-боксами, а на поиск возможности помочь социально-незащищенным категориям граждан.

"Сегодня нужно на другое внимание обращать, на матерей-одиночек, многодетных, нужно проводить работу и с женщинами, некоторые из них, например, рожают, а дети от разных отцов, и где эти отцы, ребенок-инвалид, а почему, мать злоупотребляет алкоголем, нужно проводить беседы, в том числе, следить", — уверен депутат.

Результаты эхографии. Архивное фото
© Fotolia / wlablack
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"Такие бэби-боксы нужно ставить в холодных регионах. Если ребенка оставить на морозе больше часа, он не выживет", — добавил Новопашин.

По информации благотворительного фонда "Колыбель надежды", в Ставропольском крае действует три бэби-бокса — в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске.

"За все время существования с осени 2014 года было оставлено трое детей, и все в Ставрополе. Два мальчика и одна девочка. За мальчиком на следующий день вернулась мама. Девочку отдали на воспитание бабушке, под опеку. Вторым мальчиком занимались органы опеки и попечительства, его дальнейшую судьбу мы не знаем, там условия конфиденциальности", — сказал РИА Новости представитель фонда.

Отказались от демонтажа

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На территории Курской области за счет благотворительных средств было установлено два бэби-бокса. Один в Областной детской клинической больницы, второй в Городском клиническом перинатальном центре. С момента установки бэби-боксов по настоящее время было зафиксировано два случая оставления детей.

Несмотря на планы ликвидировать бэби-бокс при детской клинической больнице в Курске, о которых главный врач медучреждения Игорь Зоря заявлял РИА Новости чуть больше года назад, устройство не демонтировали, оно работает по сей день.

"Он остался, единственная проблема, которая нас начинает немножко поддавливать — он близок к амортизации, оборудование вырабатывает свой ресурс. За пять лет у нас прошло два ребеночка. Их не бросили в мусорный контейнер, не закопали в лесу. Один был усыновлен, второго вернули в кровную семью, опека решила вопрос с мамой ", — сообщил Зорин.

По его словам, само по себе содержание бэби-бокса не затратно, а шумиха вокруг этого вопроса о необходимости закрыть бэби-боксы — лишь политические заявления.

Нужен федеральный закон

По информации зампредседателя комитета Законодательного собрания Кубани по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, бэби-боксы в крае действуют на основании приказа министерства здравоохранения региона.

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© Фото : фото предоставлено службой "Милосердие"
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"Что касается закона, он должен быть федеральным. Должен быть федеральный стандарт. Но до сих пор такого закона нет. Что ж, для работы бэби-боксов в крае нам достаточно и приказа нашего минздрава", — сказал Петропавловский.

"Один спасенный ребенок уже оправдывает идею создания бэби-боксов. А у нас в крае благодаря ним спасено уже больше 20 детей", — отметил депутат, добавив, что лично он поддерживает идею создания бэби-боксов. По мнению Петропавловского, "это благое дело", которое в миллиарды раз лучше, чем мусорный контейнер, который является "чудовищной альтернативой".

"Дискуссия о бэби-боксах и само их наличие подтолкнули часть регионов к созданию Кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации. Как показывает практика, в бэби-боксы детей несут не матери-убийцы, а женщины, находящиеся в отчаянии, помочь которым из-за анонимности отказа становится невозможно", — отметила председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко.

"Главный вопрос — что же такое бэби-бокс? Эффективное средство спасения детских жизней или явление, которое провоцирует матерей отказаться от новорожденных? У каждого на этот счет свое мнение. Но законодательно этот вопрос должен быть урегулирован только на уровне государства", — подчеркнула Ткаченко.

Поощряют отказ от детей?

Посещение патриархом Кириллом родильного дома в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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У противников установки бэби-боксов свои аргументы.

"Устройства однозначно установлены противозаконно, их необходимо сертифицировать. Бэби-боксы поощряют отказ от детей. Эти случаи единичны — случаи когда выбрасывают детей, подбрасывают — чтобы ссылаясь на них и устраивать целую машину по сбору ненужных детей", — считает соучредитель общественной организации "Родительский комитет Ставрополья" Александр Джамбатов.

"Они (бэби-боксы) несут опасность. Вот оставили ребенка. А есть какие-то регламенты, которые определяют, сколько должен пролежать ребенок прежде, чем его заберут, как регистрируется этот ребенок, кто несет за него персональную ответственность? Это не регламентировано. Если с ребенком что-то случится, где гарантия, что кто-то понесет ответственность? Эти системы вне закона. Есть государственные стандарты. А кто стандартизировал бэби-боксы?" — настаивает Джамбатов.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что "вопрос о создании при медучреждениях России бэби-боксов сегодня больше вопрос моральной стороны, чем юридической".

"Конвенция о правах ребенка и рекомендации Комитета ООН по правам ребенка однозначно считают это (установку бэби-боксов) нарушением международного права. Тем более в России положения Конвенции о правах ребенка, ратифицированной российскими властями, даже выше силы федерального закона. Бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов ранее даже рассылал свое официальное заключение о незаконности такого мероприятия как открытие и функционирование бэби-боксов в регионах", — сказал он.

В перинатальном центре
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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По словам Шахова, во время его работы уполномоченным по правам ребенка анализировался такой опыт в соседней Латвии, где тоже активно внедряли бэби-боксы. "На мой взгляд, более эффективна доброжелательная работа с самими матерями, их материальная и социальная поддержка, чтобы государство однозначно подтвердило своими законами, что стране нужен каждый ребенок не на словах, а на деле. Особенно актуально и востребовано создание специальных центров помощи для будущих родителей, особенно психологической, чтобы изменить ситуацию в сознании наших граждан", — сказал Шахов.

Согласно данным представителя Госкомитета здравоохранения и фармации Псковской области, бэби-бокс был установлен в детской областной больнице в декабре 2012 года. Единственный ребенок, от которого отказались родители, появился в бэби-боксе в январе 2013 года. По информации комитета, родители не скрывали своих имен и заявили, что не имеют материальной возможности растить ребенка.

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