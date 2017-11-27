Стартовала четвертая всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой совместно с другими общественными организациями и государственными органами проводит в России с 27 ноября по 3 декабря четвертую Всероссийскую акцию СТОП ВИЧ/СПИД, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В рамках акции с 27 ноября по 3 декабря в каждом субъекте Российской Федерации специалисты управлений Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии по субъектам Российской Федерации по телефонам "горячих линий" консультируют всех желающих по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе", — говорится в сообщении.

Главной целью акции является привлечение внимания общественности к проблеме распространения заболевания на территории России, а так же объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде.

Информация о времени работы и контактах "горячих линий" размещена на официальных сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.