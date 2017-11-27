Матвиенко считает, что России необходима модернизация школьного образования

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия должна вернуть себе лидирующие мировые позиции в школьном образовании, это необходимо для технологического и экономического развития государства, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нашу страну традиционно отличал высокий уровень школьного образования. Российская школа должна вернуться в число мировых лидеров, это непременное условие выхода на те рубежи технологического, экономического, социального развития, о которых говорит глава российского государства", — написала она в колонке, опубликованной в "Российской газете".

По словам Матвиенко, в последнее время были предприняты определенные шаги, направленные на совершенствование системы школьного образования, однако их недостаточно.

"Актуален в образовательной сфере запрос на инновации, на возможности, открываемые цифровыми технологиями. Потребность в них связана, в том числе, с такими объективными процессами, как значительный разрыв между нарастающим с огромной скоростью объемом информации и способностью детей и подростков к ее усвоению", — отметила она.

Спикер подчеркнула, что Совфед ждет от Минобрнауки и Российской академии образования конкретных предложений в той сфере.