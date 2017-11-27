Тюремный эксперимент. Как в российских колониях разделили заключенных

ПОКРОВ, 27 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Четыре исправительные колонии в России участвуют в эксперименте, инициированном ФСИН: заключенных разделили на группы в зависимости от поведения. Систематические нарушители правил внутреннего распорядка содержатся отдельно от тех, кто стремится досрочно выйти на волю за хорошее поведение. Если эксперимент признают успешным, то систему начнут внедрять и в других исправительных учреждениях. Корреспондент РИА Новости побывала в одной из таких колоний.

Новички и саботажники

В исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области отбывают наказание так называемые первоходы (те, кто прежде никогда не оказывался за решеткой) и только за преступления небольшой и средней тяжести. Серийных убийц и рецидивистов здесь нет. Сроки заключения — не больше пяти лет. Именно поэтому колонию и выбрали для участия в эксперименте — раздельное содержание лучше сказывается на тех, кто еще не проникся тюремной жизнью.

Проект стартовал в июне 2017-го. Начальник ИК Александр Зотов рассказывает, что решение по распределению осужденных на группы принимала специальная комиссия, которая рассматривает дела осужденных по прибытии в учреждение и определяет их по секторам. Названия дали простые, чтобы не запутаться: "А", "Б" и "В".

"Извиняюсь за издержки погоды, летом здесь немного веселее", — начальник проводит нас к железной двери. Мы входим в сектор "А", ему в колонии уделяют особое внимание: тут содержатся и только что прибывшие осужденные (в карантине), и нарушители порядка, между собой они не пересекаются.

Новички, которых мы с начальником колонии встречаем по дороге, еще не умеют правильно здороваться с руководством, не знают всех правил и требований в колонии.

"Они попадают в карантинное отделение на две недели. За это время их готовят к будущей жизни в колонии: объясняют правила внутреннего распорядка, рассказывают, к чему нужно стремиться, чтобы скорее выйти на свободу ", — объясняет Зотов.

На территорию зоны эти заключенные не заходят, даже питаются на специально отведенной кухне. В карантине с прибывшими работают буквально все сотрудники — воспитатели, социальные работники, психологи, которые выясняют все до мелочей — от профессиональных навыков до особенностей личности. По внутренней кабельной телесети вечерами тоже показывают документальное кино, но, в отличие от предыдущего сектора, фильмы здесь смотрят более "философские": о проблемах современного общества, насилии и экстремизме, о пользе образования и о том, как оно пригодится на свободе.

Каждую неделю сектор посещает комиссия. В ее составе — психологи, сотрудники ФСИН, представители администрации. По итогам инспекции комиссия выносит вердикт — готов ли заключенный к переводу в другой сектор или ему придется остаться под особым контролем.

Те, кто злостно нарушают распорядок, отправляются в штрафной изолятор, он же ШИЗО. Это одна из крайних мер перевоспитания, применяемая в секторе: камера не больше двух квадратных метров из расчета на одного осужденного, курить запрещено. Днем кровати поднимаются и закрепляются цепями на замок, поэтому сидеть в камере можно только на скамье.

"Сведу наколки и заживу"

Заключенные говорят, что благодаря эксперименту у них появилось больше времени на занятия спортом, учебу и досуг. Александр — один из немногих, кто сидит в покровской колонии по тяжкой статье — "Убийство". К восьми годам заключения его приговорили в 16 лет, поэтому сначала направили в воспитательную колонию, а потом, после наступления совершеннолетия, он был переведен в ИК-2.

В колонии Александр был и саботажником, и долго сидел в ШИЗО. Потом сотрудники предложили ему воспользоваться нововведением и попытаться изменить поведение. Как вспоминает Александр, терять было нечего. Попробовал, "затянуло".

"На "малолетке" я даже не понимал всей серьезности ситуации, нарушал распорядок, потому что мне казалось, что так надо. Я не могу причислить себя к какой-то субкультуре, я просто не задумывался над будущим — мне же было всего 16 лет. Об условно-досрочном освобождении и речи не шло, я не видел жизни на свободе. Но когда в очередной раз попал в изолятор, стал понимать: надо отсюда как-то выбираться", — говорит арестант.

В секторе "Б" он начал читать, потом решил окончить среднюю школу, получить аттестат. Ни с кем в колонии Александр не дружит, держится особняком. Все его мысли теперь — как бы быстрее перейти в сектор "В", где можно работать.

"Я пока не знаю, что такое жизнь. С детства на зоне. Страшно. Но надеюсь, что реальность по ту сторону колючей проволоки не окажется слишком сложной. Мне кажется, что я к ней готов", — говорит заключенный и прячет в манжеты костяшки пальцев, на которых синеют наколки.

"О своей прошлой судьбе я на воле не хочу никому говорить. И татуировки обязательно сведу! Буду пробовать устроиться на работу, найти хорошую невесту и жить "как простой законопослушный гражданин", — уверяет Александр и обещает на зону больше не попадать.

Учиться, пока не поздно

В отличие от отряда строгих условий отбывания наказания, относящегося к сектору "А", осужденным в секторе "Б" разрешаются прогулки в локальных участках, положено больше посылок, передач, длительных и краткосрочных свиданий, разговаривать по телефону не менее шести раз в год.

Сектор "Б", по сути, — промежуточный этап к переводу в последний сектор — "В". Для этого нужен аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании и положительные характеристики от комиссии.

Аттестат зрелости тут есть далеко не у всех, поэтому прежде чем идти на производство, многим приходится садиться за школьную парту. Преподаватель русского языка Надежда Гафурова работает с заключенными уже десять лет. Раньше она преподавала в обычной школе, но говорит, что с осужденными работать намного интереснее.

"Процесс обучения напоминает сельскую школу: у всех разная подготовка, поэтому по одной программе с ними заниматься невозможно. Одни штудируют учебник 5-го класса, а другие уже изучают темы для 9-го. И что мне особенно нравится — экзамены здесь сдают по старой системе, без ЕГЭ, — говорит учитель. — Сейчас ученики пишут изложение по рассказам Бунина. Мы специально выбираем только позитивные произведения, о любви, дружбе. Так обучение и воспитание словно идут рядом друг с другом".

На стене висят рисунки. "Это наш вернисаж, — шутит Надежда Вячеславовна. — К нам часто приезжают живописцы из областного Союза художников, обмениваются работами с заключенными. Получается, может быть, немного наивно, но если присмотреться, то в каждой работе нашего подопечного есть индивидуальность. Например, Сергей — сирота, но он нарисовал свою полноценную семью".

В секторе "Б" у осужденных наконец появляется свободное время. Тратят его по-разному: кто-то после учебы остается в кружке художественной ковки, кто-то идет в мастерскую рисовать картины или вырезать шкатулки из дерева.

Николай (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) совсем молод, но уже отсидел девять лет. Из них пять он рисует картины, занимает призовые места на всероссийских конкурсах среди заключенных. К кистям и краскам Николай на воле никогда не притрагивался — о своем таланте узнал только на зоне.

"Я долго не мог найти себя, от безделья попробовал рисовать — понравилось. Временами прошу руководство колонии выдавать мне специальную литературу, по ней я изучаю разные техники. Сейчас готовлюсь к условно-досрочному освобождению, думаю, на воле мне новый навык определенно пригодится", — говорит Николай.

За его худощавой спиной возвышается огромный холст, на котором уже угадываются очертания Колизея. Вживую Николай его никогда не видел — срисовывает с маленькой открытки. В момент нашего разговора прорисовывает блики закатного солнца на стенах амфитеатра.

Заключенные за швейными машинками

Бытовые условия в секторе "В" — самые комфортные. Комнаты похожи на гостиничные номера: кровати удобные, матрасы мягкие, на окнах — плотные занавески. Здесь больше мебели — есть шкафы и тумбочки, которые делают сами заключенные.

В этом секторе тоже много смотрят кино, но уже в основном о культуре, истории, науке. Один из последних фильмов — "Тайна скрипки Страдивари". Репертуар психологи подбирают с расчетом, чтобы заключенные имели представление, чем заниматься на свободе после отбывания наказания. Вечером — просмотр новостей, чтобы быть в курсе происходящего по ту сторону решетки.

Каждое утро заключенные из сектора "В" направляются в промзону. Труд оплачивается, а заработанные деньги можно потратить в магазине на территории колонии. Работают в основном столярами, но некоторые — швеями.

"Многим кажется, что сидеть за швейной машинкой — это занятие не для мужчин, но мы рассматриваем это как способ сформировать чувство ответственности и уравновешенности, — объясняет Зотов и показывает новенькие чехлы для противогазов. — Конечно, осужденным мужчинам доверяют менее сложные выкройки, нежели женщинам, но тем не менее брак не допускается". Еще здесь шьют постельное белье и форму для заключенных.

На деревообрабатывающем производстве выпускают мебель под заказ. "Самое сложное — кресла для театров. Заказчики, когда принимают товар, проверяют все до мелочей и могут забраковать целую партию, — говорит Зотов.

Пока сидишь на зоне, при желании можно развить любой навык, который потом пригодится в жизни, уверен начальник колонии.

"Конечно, у работодателей есть определенные сомнения касательно заключенных, — делится Зотов. — Но если специалист действительно с золотыми руками, то почему бы и не пойти ему навстречу? Главное, чтобы человек сделал выводы. В жизни ничего не дается просто так".

Однако бывает, что заключенные перемещаются из корпуса в корпус и в обратном направлении. Например, найдут при обыске у вчерашнего "отличника" запрещенный предмет (например, мобильный телефон) — отправят обратно в сектор "А". И только через полгода члены комиссии снова будут решать, заслужил ли осужденный того, чтобы его исключили из "черного списка". А дальше все по новой: сектор "Б", потом "В" и так до освобождения.

Начальник колонии Александр Зотов признается, что эксперимент с одинаковым интересом восприняли и заключенные, и администрация, а его результаты видны уже сейчас: "Снизилось количество нарушений среди осужденных. В какой-то мере стало проще работать с контингентом, у них появилось больше возможностей влиять на свою судьбу. И это главное, чтобы у них не возникало мысли вернуться в места не столь отдаленные".