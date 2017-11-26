Кадыров рассказал, почему считает, что Ленина лучше похоронить сейчас

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что тело Владимира Ленина нужно предать земле в год столетия Октябрьской революции.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В начале ноября Кадыров в своем Telegram-канале выступил за захоронение тела Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на данную инициативу Кадырова, попросил его "успокоиться и заняться серьезным делом".

"Вот сейчас столетие (революции – ред.), и если вот как раз приурочить к этой дате, отдать этого бедолагу, в конце концов, не мучить. Это было бы для нас всех хорошо. Я считаю, что успехов больше было бы. Я не понимаю, когда человек умирает, вот у нас как – его надо быстро предать земле", — сказал Кадыров, отметив, что это не только мусульманская, но и христианская традиция.

Он также отметил, что лучше сегодня похоронить Ленина, чем чуть позже "без почестей его оттуда вынесут".

Он назвал нарушением то, что тело Ленина столько лет хранится в Мавзолее. "У Ленина спросили, можно из тебя сделать куклу, чтобы там все смотрели? Не спрашивали, нет у них бумаги. Если они люди — те, кто заявляет, что нельзя его похоронить — они должны согласиться. Вот как раз приурочено к столетию, его должны предать земле.", — сказал Кадыров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Он отметил, что те, кто захочет поклониться телу Ленина, смогут сделать это и на кладбище.

"Пусть к кладбищу приходят! На кладбище все президенты, всех же похоронили. А Ленина мы до сих пор держим. Зачем держать труп — и прямо возле Кремля, на Красной площади? Зачем это? Я против", — подчеркнул Кадыров.

Он рассказал, что раньше у каждого была мечта — прийти на Красную площадь и зайти в мавзолей, но сам он никогда там не был.

"Когда мы поехали на Красную площадь, я говорю: я не зайду. Что я буду на мертвого человека смотреть", — рассказал глава Чечни.

По его словам, страшно не было — было просто неприятно и обидно за Ленина, что на него смотрят, как на куклу, и выходят. "Это издевательство", — сказал Кадыров.