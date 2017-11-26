Кадыров рассказал, почему считает, что Ленина лучше похоронить сейчас

18:1626.11.2017
(обновлено: 18:19 26.11.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что тело Владимира Ленина нужно предать земле в год столетия Октябрьской революции.
Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В начале ноября Кадыров в своем Telegram-канале
выступил за захоронение тела Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на данную инициативу Кадырова, попросил его "успокоиться и заняться серьезным делом".
"Вот сейчас столетие (революции – ред.), и если вот как раз приурочить к этой дате, отдать этого бедолагу, в конце концов, не мучить. Это было бы для нас всех хорошо. Я считаю, что успехов больше было бы. Я не понимаю, когда человек умирает, вот у нас как – его надо быстро предать земле", — сказал Кадыров, отметив, что это не только мусульманская, но и христианская традиция.
Он также отметил, что лучше сегодня похоронить Ленина, чем чуть позже "без почестей его оттуда вынесут".
Он назвал нарушением то, что тело Ленина столько лет хранится в Мавзолее. "У Ленина спросили, можно из тебя сделать куклу, чтобы там все смотрели? Не спрашивали, нет у них бумаги. Если они люди — те, кто заявляет, что нельзя его похоронить — они должны согласиться. Вот как раз приурочено к столетию, его должны предать земле.", — сказал Кадыров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
Он отметил, что те, кто захочет поклониться телу Ленина, смогут сделать это и на кладбище.
"Пусть к кладбищу приходят! На кладбище все президенты, всех же похоронили. А Ленина мы до сих пор держим. Зачем держать труп — и прямо возле Кремля, на Красной площади? Зачем это? Я против", — подчеркнул Кадыров.
Он рассказал, что раньше у каждого была мечта — прийти на Красную площадь и зайти в мавзолей, но сам он никогда там не был.
"Когда мы поехали на Красную площадь, я говорю: я не зайду. Что я буду на мертвого человека смотреть", — рассказал глава Чечни.
По его словам, страшно не было — было просто неприятно и обидно за Ленина, что на него смотрят, как на куклу, и выходят. "Это издевательство", — сказал Кадыров.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Сторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.
В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.