Преследование геев в Чечне придумали правозащитники, считает Кадыров

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. В Чечне не преследуют геев, потому что они там не проживают, а информацию о подобном придумали правозащитники, которые самим на этом зарабатывают деньги, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"На самом деле в Чечне об этом даже говорить нельзя. Непозволительно. Даже это обсуждать при старших. Особенно где женщины, даже произносить такое слово. Ну мы же видим, что происходит. Я больше чем уверен, что мы никогда не примем такое. В Чеченской Республике сами правозащитники придумали, чтобы зарабатывать деньги, типа — в Чечне преследуют, в Чечне кого-то убивают!" — рассказал Кадыров.

Он отметил, что в Чечне не преследуют геев, так как в республике они не проживают.

"Кого мы будем преследовать? Есть доказательства, стопроцентные там — они сейчас называют себя чеченцами, даже дают деньги, чтобы за паспорт, и в паспорте была прописана прописка чеченская. В последующем они их вывозят, 50% забирают. И так дальше делают свой бизнес", — отметил Кадыров.

По его мнению, зарабатывать деньги на этом направлении — это целенаправленная политика.

"У нас, в Чеченской Республике, на все 100% такого не может быть. Я уверен, что и в других регионах, и в целом государстве это не будет проявляться", — рассказал Кадыров, отметив, что это против законов природы и не имеет права на существование.

"Они всегда были! И всегда будут, но так, как в европейских странах, я уверен, что это не должно быть, и не будет. Мужчина есть мужчина. Женщина есть женщина. Ну как так можно? Я считаю, что мы должны придерживаться по всем правилам жизни. Как нас создал Всевышний, так мы и должны жить", — сказал Кадыров.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Девятнадцатого апреля в ходе приема в Кремле Рамзан Кадыров заверил президента Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, заявил Кадыров. После этого журналисты, которых Кадыров уличил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту.

Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.