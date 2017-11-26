Москалькова заявила о нарушении прав крымчан на свободное перемещение

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Запрет на выдачу виз жителям Крыма абсурден и нарушает права граждан на свободное перемещение, заявила журналистам в Севастополе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Это грубейшее нарушение мирового права, связанное с нарушением права на свободное перемещение граждан", — прокомментировала Москалькова запрет на выдачу виз в страны Запада жителям Крыма.

Омбудсмен также сообщила, что неоднократно обсуждала этот вопрос с международными организациями. "Позавчера я поднимала этот вопрос на встрече со шведским послом. К сожалению, я не услышала понимания. Шведский посол высказал мнение, что "аннексия Крыма" не позволяет им пойти на то, чтобы давать визы гражданам. Мне кажется это заявление абсурдным, так как граждане не могут быть поражены в своих правах за политические оценки действий", — сказала Москалькова.

Она добавила, что на гипотетический вопрос о том, как будет учитываться мнение крымчан в случае возвращения полуострова в состав Украины, она также не получила ответа. "Вопросы демократии и народовластия имеют здесь двойной стандарт", — отметила она.

Омбудсмен добавила, что будет поднимать вопрос запрета выдачи виз в ООН и Совете Европы.

Ранее австрийские власти отказали в выдаче виз трем крымским журналистам по юридическим причинам из-за "отсутствия территориальной юрисдикции". Крымские ученые столкнулись с проблемой получения виз для поездок на научные конференции в западных странах.

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