Москалькова не получала обращений по поводу нарушения прав татар в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений о нарушении прав крымских татар в Крыму, также не было и жалоб на условия содержания осужденных под стражей.

"Что касается нарушений их (крымских татар) прав в Крыму — ко мне таких обращений не было", — сказала Москалькова журналистам в Севастополе.

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что к ней поступали обращения в отношении осужденных за преступления крымских татар. Однако при встрече с ними жалоб на условия содержания под стражей не было.

"Я их посещала неоднократно, в том числе (одного из лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема) Чийгоза. При посещении не было жалоб на условия содержания под стражей, на условия медобслуживания и условия, связанные с прогулками", — добавила Москалькова.

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