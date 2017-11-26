Российские правозащитники призвали власти соблюдать Конституцию

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев и глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева призвали к соблюдению норм Конституции РФ в совместном заявлении, зачитанном Пономаревым на открытии Всероссийского съезда в защиту прав человека.

"Надо объединять усилия вокруг главного достижения начала 90-х годов — Конституции Российской Федерации, которая является стрежнем сохранения прав и свобод граждан", — озвучил заявление Пономарев.

Правозащитник добавил, что именно такой лозунг был основным для тех, кто стал "зачинателями" правозащитного движения в стране еще в советское время.

В совместном заявлении также отмечается, что в России продолжается начавшаяся в конце 80-х годов трансформация из авторитарного государства в демократическое. Однако, по мнению правозащитника, на настоящий момент данный процесс пошел "вспять".