Москвичи смогут пройти тестирование на ВИЧ с 27 ноября по 3 декабря

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жители столицы смогут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию с 27 ноября по 3 декабря, а также поучаствовать в других мероприятиях, приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С 27 ноября по 3 декабря все желающие смогут пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Организатором акции выступил Департамент здравоохранения Москвы. В городе также пройдут другие мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы со СПИДом, который во всем мире отмечают 1 декабря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пройти тестирование может будет, в частности, у входа в главный корпус РУДН, в клинико-диагностическом центре Медицинского института РУДН и на ВДНХ.

Согласно сообщению, 5 декабря в фойе МГУ откроется интерактивная выставка с фотозоной "Я против наркотиков" и пьедесталом "Белой книги" для записи предложений, касающихся здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Здесь также можно будет пройти генетические тесты для диагностики факторов риска расстройств поведения, а также тесты на определение уровня концентрации оксида углерода в выдыхаемом воздухе.

Добавляется, что мобильные диагностические бригады проведут лекции по диагностике и профилактике ВИЧ в школах, вузах и центрах госуслуг "Мои документ".