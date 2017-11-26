БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. Кафе "Меркурий" на федеральной трассе Амур будет угощать зрителей второго пуска с космодрома Восточный, который запланирован на 28 ноября, бесплатным чаем, рассказал РИА Новости директор заведения Виталий Макаренко.

Как сообщалось ранее, для желающих увидеть второй пуск с космодрома на базе четырех кафе вдоль федеральной трассы "Амур" организуют смотровые площадки. Как сообщили ранее РИА Новости в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья, возле кафе будут оборудованы стоянки для транспорта, можно будет купить сувениры, также установят аппараты по продаже космического питания в тюбиках.

Кафе "Меркурий" находится на 1415 километре федеральной трассы "Амур".

"Мы ожидаем около 500 человек, в апреле за первым пуском с Восточного с площадки возле нашего кафе также наблюдали 500-600 человек. Приготовим людям бесплатно горячий чай, печенье, конфеты, оборудуем комнату для обогрева. То есть, люди могут что-то купить в нашем кафе, но могут и бесплатно попить чай, погреться", — сказал Макаренко РИА Новости.

"Меркурий" из всех четырех площадок расположен ближе всего к месту пуска, в 22 километрах от наукограда Циолковский. Это кафе в народе еще называют "путинским", в сентябре 2014 года здесь останавливался президент России Владимир Путин.

"В народе кафе известно, многие знают, называют путинским. На память о визите президента, который тогда инспектировал федеральную трассу, остались фотографии, а вот термос и кружку, из которых президент пил чай, он увез с собой. Свои привозил и увез, не оставил", — добавил Макаренко.

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, всего на смотровых площадках вдоль трассы организовано 360 мест для стоянки автомобилей, здесь будут дежурить медики, пожарные, сотрудники полиции и ГИБДД.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.