БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. Кафе "Меркурий" на федеральной трассе Амур будет угощать зрителей второго пуска с космодрома Восточный, который запланирован на 28 ноября, бесплатным чаем, рассказал РИА Новости директор заведения Виталий Макаренко.
Кафе "Меркурий" находится на 1415 километре федеральной трассы "Амур".
"Мы ожидаем около 500 человек, в апреле за первым пуском с Восточного с площадки возле нашего кафе также наблюдали 500-600 человек. Приготовим людям бесплатно горячий чай, печенье, конфеты, оборудуем комнату для обогрева. То есть, люди могут что-то купить в нашем кафе, но могут и бесплатно попить чай, погреться", — сказал Макаренко РИА Новости.
"В народе кафе известно, многие знают, называют путинским. На память о визите президента, который тогда инспектировал федеральную трассу, остались фотографии, а вот термос и кружку, из которых президент пил чай, он увез с собой. Свои привозил и увез, не оставил", — добавил Макаренко.
По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, всего на смотровых площадках вдоль трассы организовано 360 мест для стоянки автомобилей, здесь будут дежурить медики, пожарные, сотрудники полиции и ГИБДД.
В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.