"Спасибо, мама": в соцсетях проходит флешмоб к Дню матери

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сегодня в России отмечается День матери. Пользователи социальных сетей в России начали готовиться к нему с 20 ноября, когда в Instagram стартовал флешмоб "Спасибо, мама": жители разных областей страны публиковали небольшие видео с трогательными историями и добрыми пожеланиями своим мамам.

Все сообщения отображаются на сайте акции http://momsday.mammy.tv/. На сегодняшний день во флешмобе приняли участие более 25,5 тысяч человек, включая известных музыкантов, звезд кино и телевидения, в том числе: актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталев, российская актриса юмористического жанра Елена Борщева, голкипер московского "Спартака" Артем Ребров, шоумен Александр Ревва, актер Павел Деревянко, двукратный призер Олимпийских Игр и абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Анна Бессонова, певица и телеведущая Анита Цой.



Присоединиться к поздравлениям можно, опубликовав в своем профиле небольшое видео с хештегом #спасибомама.