Все еще торт: почему 205 лет назад русские не смогли пленить Наполеона

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Наступление Великой армии Наполеона на Российскую империю подошло к концу поздней осенью 1812-го. Двадцать шестого ноября того года, 205 лет назад, войска французского императора вступили в последнюю битву с преследовавшими их русскими. Для величайшего полководца XIX века на кону в этом сражении были его жизнь и свобода. Было на что надеяться и России: пленив Наполеона, мы могли досрочно завершить войну с Францией. Почему завоеватель, потеряв половину своих солдат, все-таки смог вырваться из западни и вернуться на родину — в материале РИА Новости.

© Public domain Наполеон на военном совете в Городне, 1812 год © Public domain Наполеон на военном совете в Городне, 1812 год

Бежать из России: но как это сделать?

Судьба остатков Великой армии решалась в ноябрьские дни 1812-го на берегах реки Березины (территория современной Белоруссии). Преследуемый одновременно тремя подразделениями русских, общей численностью в 100 тысяч человек, Наполеон ставил перед собой единственную задачу: как можно скорее покинуть пределы Российской империи. Войска полководца в полной мере страдали от последствий поспешного и недостаточно организованного отступления. Среди солдат, особенно наемных, начало распространяться мародерство. Надеяться отторгнуть у России часть территории в качестве утешительного приза Наполеон не мог. Куда более вероятным было другое: разгромное поражение в результате навязанного противником генерального сражения.

До запада Белоруссии Великая армия добралась, сохранив в своем составе несколько корпусов. По-настоящему боеспособными были солдаты Старой гвардии, прошедшие вместе со своим военачальником через горнило битв 1800-х годов. Лучшие части насчитывали приблизительно 30 тысяч человек. Еще столько же было недавно набранных солдат, но на их боевые качества Наполеон рассчитывать не мог. Среди этих бойцов немало было тех, кто примкнул к императору на вершине его успеха. Будучи наемниками и добровольцами из разных стран Европы, они рассчитывали вернуться домой с добычей и не годились для решительного боя с русскими.

В последние месяцы пребывания в России мародерство разлагало изнутри армию Наполеона. Солдаты разных частей отнимали продовольствие у крестьян, а запасшись, обменивали его на трофеи у других бойцов. Выгоду получали не те, кто проявил больше доблести в бою, а нарушители признанных норм и вымогатели. Армия, отступая, становилась все ближе и ближе к своему окончательному поражению.

Почему он смог уйти?

В Западной Белоруссии преимущество русских над Наполеоном было почти двукратным: 100 тысяч против 60 тысяч. Столкновение в ходе генерального сражения не оставляло бы французам никаких шансов. Однако надвигавшиеся с тыла русские действовали несогласованно. Причину историки видят в разногласиях по поводу того, как дальше воевать в Европе и относиться к Наполеону. Помимо Парижа, у Российской империи имелся и другой соперник — Лондон. Не все в русском штабе были уверены, что стране выгодно быстрое и безоговорочное уничтожение наполеоновских войск.

Ведь неслучайно операцию по пленению императора доверили не сухопутному генералу, а… бывшему морскому министру адмиралу Павлу Чичагову. Флотоводец, не имевший достаточного опыта командования солдатами, уступил Наполеону в выборе позиции. В то время как основные силы французов во главе с императором переправлялись через Березину у села Студянки, Чичагов ждал их у брода в другом месте. На ключевое место направили лишь вспомогательный отряд во главе с генералом Чаплицем. Тем не менее сражение, завязавшееся по обоим берегам реки, выдалось кровопролитным. Французские потери составили половину армии, однако ни Наполеона, ни большей части Старой гвардии среди павших не было.

Кандидат исторических наук Евгений Мезенцев поделился с РИА Новости мнением, что ответственность за неудачу ложится на героя войны 1812 года Михаила Кутузова, не оказавшего необходимой помощи Чичагову. "Михаил Илларионович отдал адмиралу неверное приказание, именно поэтому русские ждали Наполеона не там, где тот переправлялся. В дальнейшем Чичагов подвергся обструкции со стороны российской общественности и даже вынужден был покинуть страну. Однако настоящая ответственность за неудачу ложится не на него", — говорит Мезенцев.

Франция помнит день Березины

По мнению историка, в сложившихся у Березины условиях Чичагову одержать победу было крайне сложно. "Французы дрались с отчаянием обреченных, им нужно было пробиться на родину любой ценой, а соотношение сил оказалось не в пользу русских. По–другому вышло бы, если бы Кутузов успел к месту сражения, но он опоздал и, как многие считают, сделал это намеренно", — говорит Мезенцев. Если бы русский полководец прожил долгую жизнь, возможно, и его обвинили бы в попустительстве Наполеону, как Чичагова. Однако Кутузов скончался спустя несколько месяцев, унеся тайну с собой в могилу. Действительно ли под Березиной произошла ошибка или же, будучи убежденным противником Англии, Михаил Илларионович принял решение пощадить Наполеона?

Во Франции известие о сражении при Березине отозвалось волной ужаса, память о котором жива до сих пор. Зимой 1812 года французские семьи стали получать извещения о смерти солдат при попытке тех переправиться через никому неизвестную реку Березину. Похоронок оказалось так много, что массовая гибель людей в одночасье отпечаталась в национальной памяти. С тех пор у французов в ходу слово "berezina", которое означает — "поражение, разгром, неудача, очевидная настолько, что оспаривать ее невозможно".