Кудрин: в РФ нужна программа, поддерживающая развитие крупных агломераций

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что необходимо разработать законодательство или программу, которые бы поддерживали развитие крупных агломераций в России.

"Требуется законодательство, я бы даже сказал программа, поддерживающая развитие таких крупных агломераций в России", — сказал Кудрин в ходе Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

Общественный деятель подчеркнул, что на настоящий момент этот вопрос жизненно важный не только для роста экономики, но и для "социального самочувствия".

По словам Кудрина, люди, проживающие за Москвой, Санкт-Петербургом, ближе к Уралу, за Уралом, на Дальнем Востоке не чувствуют, что они живут в этом современном мире с такими "супервозможностями", которые есть у Москвы. "Я считаю, что нам в тех регионах нужны такие же центры, не уступающие по инновационному развитию и качеству жизни", — подчеркнул он.

Кудрин предположил, что для реализации такой идеи можно было бы создать государственную программу с перераспределением ресурсов.