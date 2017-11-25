Кудрин: Москва в своем развитии давно ориентируется на лучшие образцы мира

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что Москва останется единственной в своем роде конгломерацией в России на ближайшие 40 лет, при этом в своем развитии она уже давно не смотрит на российские регионы, а ориентируется на "лучшие образцы мира".

"Такого рода на ближайшие лет 40 точно", — ответил Кудрин на вопрос ведущего, останется ли Москва единственной в своем роде конгломерацией, в ходе Общероссийского гражданского форума.

Общественный деятель отметил, что для других российских городов Москва — реальный, самый мощный конкурент. "Спорить тут невозможно. Москва не воспринимает их как конкурентов просто в силу достигнутой массы и инерции развития", — сказал он.

Кудрин также подчеркнул, что Москва ориентируется на "лучшие образцы мира". "Москва уже разогналась настолько, что она уже не смотрит на… регионы (России), она смотрит на Париж, там, на другие крупные (города — ред.), там, на Берлин", — выразил свое мнение экс-министр финансов РФ.