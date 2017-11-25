Здоровье человека на 60% зависит от его образа жизни, заявила Скворцова

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Здоровье человека и продолжительность его существования на 60% зависит от его поведения и образа жизни, заявила в субботу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Шестьдесят процентов качества здоровья и продолжительности жизни зависит от поведения самого человека, от того образа жизни, который человек ведет", — сказала Скворцова на площадке Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

Министр добавила, что такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, пассивный образ жизни при недостаточной физической активности — это то, что ухудшает здоровье. "И даже при наличии хорошей генетики у человека (эти факторы — ред.) способствуют быстрому развитию заболеваний", — добавила она.

Министр рассказала, что на здоровье влияет и экология и назвала цифру в 10-15% влияния. "Вся система здравоохранения оказывает влияние в зависимости от развитости, так скажем, страны, от 25 до 40% максимум", — также отметила Скворцова.

"Поэтому наша задача — мотивировать каждого человека к заботе о своем здоровье и своих близких. Это тяжелая работа. Потому что самые медленные процессы — это процессы, которые проходят как бы в мозге у человека, формирование правильной ментальности. И над этим надо работать всем вместе", — заключила министр.