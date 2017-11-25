МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Иностранным СМИ, работающим на территории России и получившим ранее уведомления Минюста о возможном их признании иноагентами, будет дано определенное время на подготовку к началу действия закона о СМИ-иноагентах, сообщил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
По словам сенатора, это будет сделано, несмотря на то, что Минюст формально может начать применять этот закон "немедленно после опубликования".
"Но потом этим СМИ придётся приспосабливаться к действию этого закона", — заявил он.
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В среду Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. "За" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации".