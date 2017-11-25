МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Иностранным СМИ, работающим на территории России и получившим ранее уведомления Минюста о возможном их признании иноагентами, будет дано определенное время на подготовку к началу действия закона о СМИ-иноагентах, сообщил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Как нам раньше сообщил Минюст, для СМИ, которым уже были разосланы предупреждения Минюста, будет дано какое-то время, чтобы соблюсти все формальности, необходимые для выполнения требований закона", — сказал Климов.

По словам сенатора, это будет сделано, несмотря на то, что Минюст формально может начать применять этот закон "немедленно после опубликования".

"Но потом этим СМИ придётся приспосабливаться к действию этого закона", — заявил он.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В среду Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. "За" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации".