Примаков назвал нового главу СЖР честным и опытным человеком

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв, ставший новым председателем Союза журналистов России, является честным человеком и опытным журналистом, у организации есть все шансы нарастить свое влияние в обществе, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков.

"Я его знаю довольно давно, он замечательный человек, очень честный, невероятно опытный, то, что он предлагает сегодня, сходно с тем, что предлагает Общественная палата", — сказал Примаков на съезде СЖР.

Он пояснил, в частности, что речь идет о поддержке региональных СМИ.

"Есть хорошие шансы для того, чтобы Союз журналистов России приобретал очень серьезное влияние", — также отметил член ОП РФ.

XII съезд Союза журналистов России прошел в Москве в субботу, впервые за 25 лет был выбран новый председатель организации, им стал телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв. Также участники съезда заслушали отчеты о работе СЖР за последние 5 лет, наметили приоритетные направления деятельности, утвердили устав союза в новой редакции и состав секретариата.