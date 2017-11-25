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Общество

Левин прокомментировал подписание Путиным закона о СМИ-иноагентах

20:0325.11.2017
(обновлено: 20:08 25.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Архивное фотоПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Подписание президентом закона о статусе иностранного агента для СМИ — логическое завершение работы по формированию зеркального ответа на притеснение российских СМИ в США; Россия не планировала принимать подобных мер, но была вынуждена это сделать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в субботу. По закону иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

"Мы не планировали принимать подобные меры в отношении иностранных СМИ, но, к сожалению, действия американских коллег заставили нас пойти по этому пути. Поэтому подписание президентом закона об иностранных СМИ-иноагентах является логическим завершением этой работы", — прокомментировал подписание закона Левин.

Он отметил, что это является ответом "в виде зеркальных мер на действия США по ограничению свободы слова в своей стране", а именно — на избирательное применение закона в отношении RT и Sputnik.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В СФ предупредили, что будут следить за действием закона о СМИ-иноагентах

Изменения вносятся в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации".

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации), могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) иное имущество от указанных источников", — говорится в тексте документа.

Штаб-квартира ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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В ОБСЕ опасаются негативного эффекта закона о СМИ-иноагентах

"В порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, к иностранному средству массовой информации могут быть применены положения федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, за исключением специальных положений, которые применяются исключительно к организациям, созданным в форме некоммерческой организации", — говорится в документе.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

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