Глава МИД Японии посетил музей имени Пушкина в Москве

Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и министр иностранных дел Японии Таро Коно в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 25 ноября 2017

Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и министр иностранных дел Японии Таро Коно в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 25 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Таро Коно в субботу посетил Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, передает корреспондент РИА Новости.

Во время осмотра экспозиции Галереи искусств стран Европы и Америки XIX—XX веков главу МИД Японии сопровождала директор музея Марина Лошак.

Японский министр и директор музея, в частности, подробно рассмотрели картину "Вечер" французского художника Жан-Батист-Камиля Коро.

"Мы очень рады, что в следующем году сможем увидеть сокровища музея (Пушкина) в Японии", — сказал Таро Коно журналистам. Он отметил, что японская сторона также привезет произведения японской культуры в Россию.

После этого министр поблагодарил собравшихся по-русски. "Спасибо!", — сказал он.

Ранее в субботу на мероприятии в резиденции японского посла в Москве Таро Коно заявил, что приложит усилия для успешного проведения перекрестного года России и Японии.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам заседания российско-японской межправкомиссии в пятницу заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мае 2018 года посетит Москву для открытия перекрестного года России и Японии.

Как сообщил ранее МИД Японии, визит Таро Коно в Россию пройдет с 23 по 25 ноября.