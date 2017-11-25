СПЧ: решения о праздновании 100-летия со дня рождения Сахарова пока нет

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Решения о праздновании столетнего юбилея академика Андрея Сахарова пока не принято, сначала нужно решить вопрос с возвращением ему звания, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Ранее Федотов сообщал, что Сахаров был трижды удостоен звания Героя социалистического труда (1954, 1956, 1962 годы) за свою научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. У СПЧ есть конкретное предложение, как можно было бы отметить 100-летний юбилей этого ученого и правозащитника.

"Пока по данному вопросу ничего сказать не могу. Время еще есть (Сахарову исполнилось бы 100 лет в 2021 году). Сначала нужно решить вопрос с возвращением ему звания", — сказал Федотов.

Советский физик, общественный деятель, правозащитник Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве. В 1970 году Сахаров стал одним из учредителей Московского комитета по правам человека, высказывался за отмену смертной казни, за право на эмиграцию, против принудительного лечения "инакомыслящих" в психиатрических больницах.