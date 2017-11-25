Многодетная медведица: как живется Насте в калининградском зоопарке

КАЛИНИНГРАД, 25 ноя — РИА Новости. Настя из калининградского зоопарка отмечает День матери на вполне законных основаниях. Она единственная в мире бурая медведица, обладающая удостоверения многодетной матери.

© Фото : Калининградский зоопарк Удостоверение многодетной матери, выданное медведеце по кличке Настя, Ассоциацией многодетных матерей Калининградской области в 2013 году © Фото : Калининградский зоопарк Удостоверение многодетной матери, выданное медведеце по кличке Настя, Ассоциацией многодетных матерей Калининградской области в 2013 году

Этот документ вручила Насте в 2013 году Ассоциация многодетных матерей Калининградской области. В знак уважения ее и бегемотиху Мери приняли в почетные члены ассоциации, пожизненно освободив от ежегодных взносов.

© Фото : Калининградский зоопарк Удостоверение многодетной матери, выданное медведеце по кличке Настя, Ассоциацией многодетных матерей Калининградской области в 2013 году © Фото : Калининградский зоопарк Удостоверение многодетной матери, выданное медведеце по кличке Настя, Ассоциацией многодетных матерей Калининградской области в 2013 году

Насте немного за 30, и за свою продолжительную по медвежьим меркам жизнь она произвела на свет 42 медвежонка. В среднем бурые медведи живут до 30 лет, а самка, как правило, приносит потомство не более 30 детенышей.

Настя родилась в январе 1987 года в Менском зоологическом парке общегосударственного значения. Он находится в украинском городе Мена в 70 километрах от Чернигова. В самый западный российский регион медведицу привезли в апреле 1990 года, и уже в 92-м у нее появился первенец – медвежонок Тишка. Последнего детеныша Настя родила в 2012 году, малышку Машку отправили в Кострому.

Другие Настины медвежата уезжали в разные годы в Москву, Анапу, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, литовский Каунас и прочие зоопарки бывшего Советского Союза.

Инцидент или злой умысел?

Чуть больше года назад с Настей приключилось несчастье – она лишилась части челюсти и нескольких зубов после падения со скалы в своем вольере. В зоопарке считают, что медведица могла оступиться, поскольку ее вольер довольно устаревший и выполнен в виде гористой местности. Не исключено, что Настю мог столкнуть молодой самец Фима, который делил с ней территорию.

© Фото : Анжела Хантер Медведица по кличке Настя в Калининградском зоопарке © Фото : Анжела Хантер Медведица по кличке Настя в Калининградском зоопарке

Тогда ветеринары проявили верх профессионализма и изобретательности. Чтобы осмотреть медведицу, пришлось применить наркоз, который сделали при помощи духового ружья. Провели консультацию с челюстными хирургами из областной клинической больницы, пригласили ветеринаров из ветклиник и пришли к выводу, что необходимо удалить поврежденную часть челюсти и несколько зубов. Операцию, которая шла около получаса, провели ветеринары зоопарка.

"В какой-то момент Насте в силу возраста стало сложно жить рядом с более молодыми сородичами, и ей выделили отдельный вольер, где они ее не беспокоят. По соседству с ней живут такие же пенсионеры — пара медведей-барибалов", — рассказала зоотехник отдела "Хищные и ластоногие животные" Татьяна Ишукова.

Характер капризный

Ишукова отметила, что ко всем животным преклонного возраста, таким как Настя, в зоопарке особое отношение: ежедневно их осматривает ветеринар, а в рацион обязательно добавляют продукты с повышенным содержанием кальция: молоко, творог.

"У Насти хороший аппетит. Она не привереда. Как и все медведи, любит свежую сныть, любит творог, сырые яйца ест прямо со скорлупой. Любит кашу с вареным мясом, яблоки, варенье, мед", — рассказала рабочая по уходу за животными калининградского зоопарка Лидия Авилова.

Наша Настя – медведица с характером, причем довольно сварливым, добавляют сотрудники. Видимо, возраст дает о себе знать.

"Есть у нее свои причуды: ее кормят самой первой, потому что если даже чуть задержаться, будет ругаться и возмущаться. При этом, в определенное время обязательно кормить определенными продуктами: например, утром кашей, в обед давать фрукты. Если перепутать, тоже будет возмущаться", — рассказывает зоотехник.

Пора спать

В калининградском зоопарке для всех животных придумывают развлечения, чтобы разнообразить их жизнь и заставить применять свои врожденные качества. Это называют "обогащением среды". Настя не стала исключением, даже несмотря на то, что она – дама в возрасте.

"Настя очень любопытна, откликается на свое имя, узнает киперов. Ей регулярно устраивают обогащение: плетут лежанку из веток, дают игрушки. На зиму она любит в берлоге устраивать подстилку из коры, веток и бревен. Вот сейчас как раз готовится ложиться в спячку", — добавила Ишукова.

После зимней спячки просыпаются медведи весной: если зима будет теплая – в марте, если холодная — в апреле. Увидеть Настю сегодня становится все сложнее – она очень занята. Обустраивает берлогу и редко появляется на публике.

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