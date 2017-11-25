Власти одобрили реализацию реформы контрольной и надзорной деятельности

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило ход реализации программы по направлению "Реформа контрольной и надзорной деятельности", сообщается на сайте кабинета министров в субботу.

"Одобрить в основном ход реализации приоритетной программы по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности", — говорится в сообщении.

Правительство также поручило федеральным органам исполнительной власти — участникам реализации этой программы "обратить особое внимание на достижение результатов в части сокращения количества и актуализации обязательных требований, внедрения эффективных механизмов кадровой политики и развития информационных технологий в деятельности контрольно-надзорных органов".

Ранее в пресс-службе Открытого правительства сообщали, что кабинет министров РФ на заседании одобрил законопроект о государственном и муниципальном контроле, который позволит повысить безопасность граждан, а также качество продукции и услуг.