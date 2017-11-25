Кабмин одобрил проект об отмене плановых проверок громкости рекламы

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект об отмене проводимого антимонопольными органами ряда плановых проверок в сфере рекламы, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 14, 15 и 351 Федерального закона "О рекламе" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Документ предлагает отменить плановые проверки при выявлении превышения уровня громкости рекламы над средним уровнем громкости прерываемой передачи или программы. По мнению кабмина, отмена этих проверок снизит нагрузку на предпринимателей и не повлияет на эффективность государственного надзора в этой сфере.

Законодательство дает органам право проводить проверки всех рекламных материалов за один год. Этот год начинается с даты проведения проверки. В ее рамках органы оценивают и ту рекламу, на которую не поступали жалобы. Она может уже не распространяться к моменту проведения проверки.

При этом одним из оснований внеплановой проверки является жалоба или информация из СМИ о нарушениях законодательства о рекламе. Органы пресекают ее распространение, если находят нарушения.