Кабмин одобрил проект об отмене плановых проверок громкости рекламы

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект об отмене проводимого антимонопольными органами ряда плановых проверок в сфере рекламы, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.
Документ предлагает отменить плановые проверки при выявлении превышения уровня громкости рекламы над средним уровнем громкости прерываемой передачи или программы. По мнению кабмина, отмена этих проверок снизит нагрузку на предпринимателей и не повлияет на эффективность государственного надзора в этой сфере.
При этом одним из оснований внеплановой проверки является жалоба или информация из СМИ о нарушениях законодательства о рекламе. Органы пресекают ее распространение, если находят нарушения.