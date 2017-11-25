СПЧ предложил установить датчики у предприятий Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Независимые датчики контроля выбросов необходимо установить вблизи промышленных предприятий Челябинска, чтобы установить источники загрязнения атмосферного воздуха в городе, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Илья Засурский.

В Челябинске в субботу состоялся митинг против загрязнения атмосферного воздуха, а также против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК).

"Мы могли бы помочь вот как: есть идея сделать в Челябинске общественную негосударственную систему контроля качества воздуха и воды, не подчиняемую никому… Установить вблизи промышленных предприятий датчики, и тогда мы будем точно знать, кто и в какой момент портит воздух. Нужно создать такую ситуацию, при которой ни одно предприятие города не сможет экономить на экологической модернизации, а, значит, на качестве воздуха", — рассказал Засурский в субботу на митинге.

Он добавил, что информация должна быть в открытом доступе, чтобы с ней мог ознакомиться любой желающий.

Кроме того, по его мнению, тех, кто нарушил экологические нормы, должно ждать наказание.