Решения об амнистии к столетию революции пока нет, сообщил глава СПЧ

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Решения об амнистии к 100-летию революции, которую предлагает провести Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ), в настоящее время нет, сообщил РИА Новости в субботу глава СПЧ Михаил Федотов.

Как сообщал в октябре Федотов, совет передал в администрацию президента концепцию административной и уголовной амнистии к 100-летию революции (Октябрьской и Февральской). По его словам, под уголовную амнистию могли бы попасть тысячи человек.

"Решения пока нет", — заявил Федотов в Челябинске, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости и отказавшись уточнить, когда оно может быть принято.