Правительство одообрил проекты о льготах для производителей мультфильмов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроекты, согласно которым будет установлен льготный тариф страховых взносов в 14% и льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в 8% для организаций, производящих и реализующих анимационную аудиовизуальную продукцию, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.
"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации", "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Законопроектами предлагается установить на 2018–2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14% и льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.
Отмечается, что это позволит таким организациям снижать себестоимость своей продукции, привлекать высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в том числе из отрасли информационных технологий, а также будет способствовать развитию российской анимационной отрасли.
Законопроекты рассмотрены и одобрены 13 ноября на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
CC BY-SA 2.0 / Lima Pix / Le Mont Saint-MichelОстров с крепостью, окруженный морскими заливами, расположен в 285 километрах от Парижа, на северо-западном побережье Франции. Со времен Французской революции и по 1863 год это место использовалось как тюрьма и в то время носило ироническое название "Гора свободы". Пару часов на поезде из французской столицы до Ренна, а потом еще примерно час на автобусе — и вот вы в настоящей сказке! Неспроста Мон-Сен-Мишель напоминает королевский дворец из "Рапунцель: запутанная история". Аниматоры этого мультфильма и сами не отрицают сходства крепости с той, где жила их длинноволосая героиня.
Остров с крепостью, окруженный морскими заливами, расположен в 285 километрах от Парижа, на северо-западном побережье Франции. Со времен Французской революции и по 1863 год это место использовалось как тюрьма и в то время носило ироническое название "Гора свободы". Пару часов на поезде из французской столицы до Ренна, а потом еще примерно час на автобусе — и вот вы в настоящей сказке! Неспроста Мон-Сен-Мишель напоминает королевский дворец из "Рапунцель: запутанная история". Аниматоры этого мультфильма и сами не отрицают сходства крепости с той, где жила их длинноволосая героиня.
CC BY-SA 2.0 / Jiuguang Wang / Schloss Neuschwanstein from MarienbrückeВсе поклонники работ компании Walt Disney Pictures должны узнать здание, изображенное на фото. Одно из самых популярных среди туристов мест на юге Германии — замок Нойшванштайн. Этот романтический замок баварского короля Людвига II находится около городка Фюссен, неподалеку от австрийской границы.
"Новый лебединый замок" — так можно перевести с немецкого языка его название. Уолт Дисней впервые увидел Нойшванштайн в 30-е годы во время путешествия по Европе, замок показался аниматору вратами в сказочный мир, а поэтому сказочник решил использовать этот образ в своих проектах. В 1955 году в центре первого Диснейленда по задумке Диснея расположился замок Спящей красавицы, стилизованный под Нойшванштайн, в 1959 году он был отрисован в мультфильме "Спящая красавица", а в 1985-м году его и вовсе силуэт стал логотипом компании Walt Disney Pictures.
Все поклонники работ компании Walt Disney Pictures должны узнать здание, изображенное на фото. Одно из самых популярных среди туристов мест на юге Германии — замок Нойшванштайн. Этот романтический замок баварского короля Людвига II находится около городка Фюссен, неподалеку от австрийской границы.
"Новый лебединый замок" — так можно перевести с немецкого языка его название. Уолт Дисней впервые увидел Нойшванштайн в 30-е годы во время путешествия по Европе, замок показался аниматору вратами в сказочный мир, а поэтому сказочник решил использовать этот образ в своих проектах. В 1955 году в центре первого Диснейленда по задумке Диснея расположился замок Спящей красавицы, стилизованный под Нойшванштайн, в 1959 году он был отрисован в мультфильме "Спящая красавица", а в 1985-м году его и вовсе силуэт стал логотипом компании Walt Disney Pictures.
CC BY 2.0 / Dan / NidarosdomenЛютеранский собор в Нидаросе — очень значимая для Норвегии церковь, ведь именно в ней принято короновать монархов. Собор находится в городе Тронхейме, устаревшее название которого Нидарос. Эта величественная церковь в свое время вдохновила аниматоров на создание ледяного дворца Эльзы, одной из героинь фильма "Холодное сердце". В мультике сказочный дворец отличается от Нидаросского собора лишь тем, что возведен полностью изо льда.
Лютеранский собор в Нидаросе — очень значимая для Норвегии церковь, ведь именно в ней принято короновать монархов. Собор находится в городе Тронхейме, устаревшее название которого Нидарос. Эта величественная церковь в свое время вдохновила аниматоров на создание ледяного дворца Эльзы, одной из героинь фильма "Холодное сердце". В мультике сказочный дворец отличается от Нидаросского собора лишь тем, что возведен полностью изо льда.
CC BY 2.0 / Timo↺ / Château de ChillonШильонский замок, так сильно напоминающий замок принца Эрика, который был возлюбленным красавицы Русалочки, находится в Швейцарии. Правда, в отличие от анимационной версии себя, этот замок в реальной жизни стоит не на море, а на берегу Женевского озера. Замок был построен еще в IX веке и долгие годы служил стратегической резиденцией герцогов Савойских, а затем выполнял роли крепости и тюрьмы. В XIX веке в нем открылся еще и музей.
Шильонский замок, так сильно напоминающий замок принца Эрика, который был возлюбленным красавицы Русалочки, находится в Швейцарии. Правда, в отличие от анимационной версии себя, этот замок в реальной жизни стоит не на море, а на берегу Женевского озера. Замок был построен еще в IX веке и долгие годы служил стратегической резиденцией герцогов Савойских, а затем выполнял роли крепости и тюрьмы. В XIX веке в нем открылся еще и музей.
Стены и купола очаровательного дворца султана из мультфильма "Аладдин" очень похожи на индийский Тадж-Махал, расположенный недалеко от города Агра.
CC BY-SA 2.0 / Markus Trienke / Straßburg im Sommer 2013Девушка Белль из мультфильма "Красавица и чудовище" любила прогуливаться по милым улочкам, словно срисованным со Страсбурга, — одного из городов французского региона Эльзас. Маленькие домики с черепичными крышами и узкие улочки, декорированные цветами и кустами, — вот атмосфера города, который стал героем мультфильма.
Девушка Белль из мультфильма "Красавица и чудовище" любила прогуливаться по милым улочкам, словно срисованным со Страсбурга, — одного из городов французского региона Эльзас. Маленькие домики с черепичными крышами и узкие улочки, декорированные цветами и кустами, — вот атмосфера города, который стал героем мультфильма.
Китайскую столицу для картины "Мулан" мультипликаторы срисовывали с реального Пекина. Такая же архитектура, такие же планы зданий и площадей, ну а самым выигрышным образом смотрится Запретный город — самый большой в мире дворцовый комплекс.
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