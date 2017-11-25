Правительство одообрил проекты о льготах для производителей мультфильмов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроекты, согласно которым будет установлен льготный тариф страховых взносов в 14% и льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в 8% для организаций, производящих и реализующих анимационную аудиовизуальную продукцию, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации", "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроектами предлагается установить на 2018–2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14% и льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.

Отмечается, что это позволит таким организациям снижать себестоимость своей продукции, привлекать высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в том числе из отрасли информационных технологий, а также будет способствовать развитию российской анимационной отрасли.

Законопроекты рассмотрены и одобрены 13 ноября на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.