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Общество

Правительство одообрил проекты о льготах для производителей мультфильмов

15:5125.11.2017
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 16 ноября 2017Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроекты, согласно которым будет установлен льготный тариф страховых взносов в 14% и льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в 8% для организаций, производящих и реализующих анимационную аудиовизуальную продукцию, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Посетители на открытии выставки Столица мультфильмов, приуроченной к 80-летию Союзмультфильма и 120-летию Музея Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации", "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроектами предлагается установить на 2018–2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14% и льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.

Отмечается, что это позволит таким организациям снижать себестоимость своей продукции, привлекать высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в том числе из отрасли информационных технологий, а также будет способствовать развитию российской анимационной отрасли.

Законопроекты рассмотрены и одобрены 13 ноября на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Как в сказке: реальные здания, попавшие в мультфильмы
CC BY-SA 2.0 / Lima Pix / Le Mont Saint-MichelОстров с крепостью, окруженный морскими заливами, расположен в 285 километрах от Парижа, на северо-западном побережье Франции. Со времен Французской революции и по 1863 год это место использовалось как тюрьма и в то время носило ироническое название "Гора свободы". Пару часов на поезде из французской столицы до Ренна, а потом еще примерно час на автобусе — и вот вы в настоящей сказке! Неспроста Мон-Сен-Мишель напоминает королевский дворец из "Рапунцель: запутанная история". Аниматоры этого мультфильма и сами не отрицают сходства крепости с той, где жила их длинноволосая героиня.Мон-Сен-Мишель, Франция
CC BY-SA 2.0 / Lima Pix / Le Mont Saint-Michel
Остров с крепостью, окруженный морскими заливами, расположен в 285 километрах от Парижа, на северо-западном побережье Франции. Со времен Французской революции и по 1863 год это место использовалось как тюрьма и в то время носило ироническое название "Гора свободы". Пару часов на поезде из французской столицы до Ренна, а потом еще примерно час на автобусе — и вот вы в настоящей сказке! Неспроста Мон-Сен-Мишель напоминает королевский дворец из "Рапунцель: запутанная история". Аниматоры этого мультфильма и сами не отрицают сходства крепости с той, где жила их длинноволосая героиня.
CC BY-SA 2.0 / Jiuguang Wang / Schloss Neuschwanstein from MarienbrückeВсе поклонники работ компании Walt Disney Pictures должны узнать здание, изображенное на фото. Одно из самых популярных среди туристов мест на юге Германии — замок Нойшванштайн. Этот романтический замок баварского короля Людвига II находится около городка Фюссен, неподалеку от австрийской границы.

"Новый лебединый замок" — так можно перевести с немецкого языка его название. Уолт Дисней впервые увидел Нойшванштайн в 30-е годы во время путешествия по Европе, замок показался аниматору вратами в сказочный мир, а поэтому сказочник решил использовать этот образ в своих проектах. В 1955 году в центре первого Диснейленда по задумке Диснея расположился замок Спящей красавицы, стилизованный под Нойшванштайн, в 1959 году он был отрисован в мультфильме "Спящая красавица", а в 1985-м году его и вовсе силуэт стал логотипом компании Walt Disney Pictures.Замок Нойшванштайн, Германия
CC BY-SA 2.0 / Jiuguang Wang / Schloss Neuschwanstein from Marienbrücke
Все поклонники работ компании Walt Disney Pictures должны узнать здание, изображенное на фото. Одно из самых популярных среди туристов мест на юге Германии — замок Нойшванштайн. Этот романтический замок баварского короля Людвига II находится около городка Фюссен, неподалеку от австрийской границы.

"Новый лебединый замок" — так можно перевести с немецкого языка его название. Уолт Дисней впервые увидел Нойшванштайн в 30-е годы во время путешествия по Европе, замок показался аниматору вратами в сказочный мир, а поэтому сказочник решил использовать этот образ в своих проектах. В 1955 году в центре первого Диснейленда по задумке Диснея расположился замок Спящей красавицы, стилизованный под Нойшванштайн, в 1959 году он был отрисован в мультфильме "Спящая красавица", а в 1985-м году его и вовсе силуэт стал логотипом компании Walt Disney Pictures.
CC BY 2.0 / Dan / NidarosdomenЛютеранский собор в Нидаросе — очень значимая для Норвегии церковь, ведь именно в ней принято короновать монархов. Собор находится в городе Тронхейме, устаревшее название которого Нидарос. Эта величественная церковь в свое время вдохновила аниматоров на создание ледяного дворца Эльзы, одной из героинь фильма "Холодное сердце". В мультике сказочный дворец отличается от Нидаросского собора лишь тем, что возведен полностью изо льда.Нидаросский собор, Норвегия
CC BY 2.0 / Dan / Nidarosdomen
Лютеранский собор в Нидаросе — очень значимая для Норвегии церковь, ведь именно в ней принято короновать монархов. Собор находится в городе Тронхейме, устаревшее название которого Нидарос. Эта величественная церковь в свое время вдохновила аниматоров на создание ледяного дворца Эльзы, одной из героинь фильма "Холодное сердце". В мультике сказочный дворец отличается от Нидаросского собора лишь тем, что возведен полностью изо льда.
CC BY 2.0 / Timo↺ / Château de ChillonШильонский замок, так сильно напоминающий замок принца Эрика, который был возлюбленным красавицы Русалочки, находится в Швейцарии. Правда, в отличие от анимационной версии себя, этот замок в реальной жизни стоит не на море, а на берегу Женевского озера. Замок был построен еще в IX веке и долгие годы служил стратегической резиденцией герцогов Савойских, а затем выполнял роли крепости и тюрьмы. В XIX веке в нем открылся еще и музей.Шильонский замок, Швейцария
CC BY 2.0 / Timo↺ / Château de Chillon
Шильонский замок, так сильно напоминающий замок принца Эрика, который был возлюбленным красавицы Русалочки, находится в Швейцарии. Правда, в отличие от анимационной версии себя, этот замок в реальной жизни стоит не на море, а на берегу Женевского озера. Замок был построен еще в IX веке и долгие годы служил стратегической резиденцией герцогов Савойских, а затем выполнял роли крепости и тюрьмы. В XIX веке в нем открылся еще и музей.
CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj MahalСтены и купола очаровательного дворца султана из мультфильма "Аладдин" очень похожи на индийский Тадж-Махал, расположенный недалеко от города Агра.Тадж-Махал, Индия
CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj Mahal
Стены и купола очаровательного дворца султана из мультфильма "Аладдин" очень похожи на индийский Тадж-Махал, расположенный недалеко от города Агра.
CC BY-SA 2.0 / Markus Trienke / Straßburg im Sommer 2013Девушка Белль из мультфильма "Красавица и чудовище" любила прогуливаться по милым улочкам, словно срисованным со Страсбурга, — одного из городов французского региона Эльзас. Маленькие домики с черепичными крышами и узкие улочки, декорированные цветами и кустами, — вот атмосфера города, который стал героем мультфильма.Страсбург, Франция
CC BY-SA 2.0 / Markus Trienke / Straßburg im Sommer 2013
Девушка Белль из мультфильма "Красавица и чудовище" любила прогуливаться по милым улочкам, словно срисованным со Страсбурга, — одного из городов французского региона Эльзас. Маленькие домики с черепичными крышами и узкие улочки, декорированные цветами и кустами, — вот атмосфера города, который стал героем мультфильма.
CC BY-SA 2.0 / Ana Paula Hirama / Cidade Proibida em Beijing - China, Mar2012Китайскую столицу для картины "Мулан" мультипликаторы срисовывали с реального Пекина. Такая же архитектура, такие же планы зданий и площадей, ну а самым выигрышным образом смотрится Запретный город — самый большой в мире дворцовый комплекс.Запретный город в Пекине, Китай
CC BY-SA 2.0 / Ana Paula Hirama / Cidade Proibida em Beijing - China, Mar2012
Китайскую столицу для картины "Мулан" мультипликаторы срисовывали с реального Пекина. Такая же архитектура, такие же планы зданий и площадей, ну а самым выигрышным образом смотрится Запретный город — самый большой в мире дворцовый комплекс.
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