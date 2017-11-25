Умны и артистичны: ученый рассказал, на что способны байкальские нерпы

ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Нерпа по интеллекту не уступает дельфину, но дрессировать ее очень сложно из-за крайне настороженного отношения этого животного к человеку. В Прибайкалье есть всего два нерпинария, где можно увидеть дрессированных байкальских нерп – один расположен в поселке Листвянка на берегу Байкала, второй – в Иркутске. Об особенностях работы с нерпами, об истории охоты на этих животных и текущем состоянии популяции рассказал РИА Новости основатель нерпинариев и их руководитель, кандидат биологических наук Евгений Баранов.

В октябре на южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии обнаружено более 140 мертвых нерп. Прокуратура провела проверку, изучение проб патологического материала выявило наличие ряда антигенов, однако причины гибели так и не установлены.

Мы с тобой одной крови

Первый нерпинарий появился в Иркутской области в 1998 году. Открылся он в поселке Листвянка на берегу Байкала. Позднее, в 2004 году, его основатель, кандидат биологических наук Евгений Баранов организовал второй нерпинарий — в Иркутске.

Байкальская нерпа – эндемик. Чтобы содержать это животное в неволе надо хорошо знать естественные условия ее обитания и особенности поведения. Создатель нерпинариев в Иркутске и Листвянке Евгений Баранов работает с нерпами более 30 лет. Начинал как научный сотрудник лаборатории ихтиологии Лимнологического института СО РАН. В 80-е годы прошлого века изучение байкальских нерп было приоритетом. Тогда велся подсчет популяции, изучалась среда обитания, ставились научные эксперименты. В начале 90-х группа исследователей под руководством Евгения Баранова даже получила грант. Ученые, с помощью специальной, закрепленной на теле животного аппаратуры, должны были изучать поведение нерпы в живой природе.

"Предполагалось, что выделенные деньги пойдут на питание нерп, их содержание, аппаратуру и проведение исследования. По факту их хватило только на корм животным. А у нас в лаборатории работал целый коллектив, и мы надеялись продолжать работу. Вот тогда, чтобы выжить, я попробовал дрессировать нерп и выступать с ними. У входа в бассейн стояла банка и люди просто бросали в нее деньги, кому сколько не жалко", — рассказал РИА Новости Евгений Баранов.

Всегда считалось, что байкальская нерпа не поддается дрессировке, что это животное обладает слишком слабым интеллектом. Но Евгений Баранов доказал на практике — нерпа умна и артистична.

"Нерпа по интеллекту ничем не уступает дельфину. Просто веками это животное уничтожалось человеком. Для нерпы сам вид человека – это сигнал опасности. Недоверие к людям сформировало ошибочное представление о том, что нерпа не поддается дрессировке. На самом деле она просто боится человека", — пояснил Евгений Баранов. И в шутку добавил: "Она начнет слушаться, только когда поверит, что ты тоже нерпа".

Охота на нерпу

Байкальская нерпа – единственный вид тюленей в Восточной Сибири, обитающий в пресной воде озера Байкал. На основе археологических исследований ученые сделали вывод, что человек добывал нерпу более девяти тысяч лет назад. На территории Прибайкалья известно 11 погребений, которые содержали изделия из кости нерп. Восемь из них относятся к раннему неолиту.

Историк Сэсэгма Жамбалова в своей монографии "Профанный и сакральный миры ольхонских бурят" пишет о том, что в XVIII-XIX веках промысловой охотой на нерп занимались, в основном, ольхонские буряты. Из четырех тысяч добываемых тогда за год нерп на их долю приходилось более 60%. С экономической точки зрения охота на тюленя была значительно выгоднее рыбной ловли, так как на продажу шли мясо, жир и мех.

В теплое время года нерпу добывали на лежбищах. Охотники отрезали зверя от воды и убивали дубинками, обухами или стреляли из ружей. Зимой нерпа прячется среди ледяных торосов. Ее жилище находили при помощи собак, и когда тюлень выходил на лед, в него кидали гарпуны. Также промысловики использовали сети из конского волоса, устанавливая их в гнездовых дырах.

В 70-80-х годах прошлого века официальный промысловый лимит составлял до шести тысяч голов в год. Плюс часть нерп погибала в воде от ранений, еще часть уничтожали браконьеры. Тем не менее популяция, по результатам многолетних исследований ученых Лимнологического института СО РАН, от этого не страдала. Напротив, организованный и контролируемый промысел, учитывая высокую репродуктивную способность нерп, сдерживал их численность в тех пределах, которые могла выдержать экосистема.

В начале двухтысячных на защиту байкальской нерпы встали "зеленые". Они проводили акции, демонстрировали кадры зверского убийства охотниками детенышей байкальского тюленя, которых принято называть "бельками", собирали подписи под петициями. В итоге в 2009 году помысел был запрещен. Право добывать нерпу оставили только коренным народам, живущим рядом с Байкалом, и ученым. Сегодня интерес к "нерповке" — охоте на нерпу, по сути, сошел на нет. Но вековой страх байкальского тюленя перед человеком остался.

Гек и Фиона

В правоте тезиса, что нерпа не глупее дельфина, легко убедиться, посмотрев выступление необычных артистов. В иркутском нерпинарии свои таланты демонстрируют нерпы Гек и Фиона. Если учитывать, что продолжительность жизни нерпы более 50 лет, то это очень молодые тюлени, им по четыре года. Они охотно танцуют, целуются, играют на трубе и саксофоне, рисуют кистью на ватмане, прыгают через обруч, решают арифметические задачки, шалят, забрызгивая публику водой. Нерпы настолько обаятельны, что и без цирковых номеров вызывают у людей умиление. А в нерпинариях во время выступлений публика приходит в настоящий восторг. По словам Евгения Баранова, особенно эмоционально ведут себя китайские туристы, которые летом охотно посещают Листвянку. На выступления, естественно, любят приходить дети. У нерпинария есть отдельные программы бесплатных посещений для инвалидов, ветеранов, сирот.

"Сейчас у нас живут 14 нерп. Поначалу мы их никак не называем, присваиваем номер. Потом, исходя из характера, темперамента, поведения появляются имена", — рассказывает Евгений Баранов.

Кроме Гека и Фионы есть еще Чук, Тито, Несси, Лора, Лила, Винни Пух, Ласка. С нерпами работают семь тренеров. По словам Евгения Баранова, никакими особыми знаниями и навыками они поначалу не обладают.

"Приходят по объявлению люди, мы на них смотрим, разговариваем, проверяем на деле. Есть среди них те, кто получил биологическое образование. Но, как показывает практика, это не главный критерий", — поясняет собеседник агентства.

Пока мы общаемся с директором, идет выступление. Гек усиленно дует в игрушечные трубы, издавая звуки разной высоты. Фиона вторит ему на саксофоне. Потом музыканты превращаются во влюбленную пару. Гек, высоко выпрыгивая из воды, ударяет по коробочке, которая подвешена к потолку, и оттуда падает в воду букетик цветов. Он дарит его Фионе, и нерпы трогательно целуются.

Не важно, что за этим выступлением наблюдают только мальчик лет десяти и его мама. Артисты работают, даже если на них приходит посмотреть всего один зритель.

Доходы нерпинария, как и многих объектов малого бизнеса на Байкале, привязаны к туристическому сезону. За короткое сибирское лето надо успеть накопить достаточно средств, чтобы выжить до следующего наплыва туристов.

Отчего гибнет байкальская нерпа

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Евгений Буторин 10 интересных фактов о байкальской нерпе

В октябре на южном побережье Байкала были обнаружены более 140 мертвых нерп. Никакого внятного научного объяснения это явление пока не нашло. Высказывались предположения самого разного толка — от голодной смерти до убийственного шторма.

Евгений Баранов отказывается строить прогнозы по данному поводу. "Я занимаюсь изучением коммуникативных способностей нерп и особенностей их поведения. Вопросы жизнеспособности популяции находятся в компетенции моих коллег по работе в Лимнологическом институте", — говорит он.

Наиболее компетентным по теме гибели байкальской нерпы он считает мнение доктора биологических наук Евгения Петрова, с которым долгое время работал в лаборатории ихтиологии.

"Мой коллега пояснил, что речь скорее всего идет о вирусном заболевании, но для того, чтобы установить это наверняка нужны полноценные научные исследования, изучение состояния популяции, установление ее подлинной численности. Эта работа сегодня, к сожалению, проводится от случая к случаю и не дает полной картины. Отсюда масса версий, догадок, прогнозов и просто ерунды, которую высказывают люди, далекие от науки", — сказал РИА Новости Евгений Баранов.

Какие изменения произошли за последнее десятилетие в жизни байкальского эндемика, сегодня с высокой степенью обоснованности не может сказать никто. Системное изучение байкальской нерпы фактически завершилось с введением запрета на ее промысел. Пока была необходимость выделять квоты на добычу тюленя, существовала и практическая надобность в наблюдении за популяцией. Уникальное животное вне промысловой охоты просто перестало интересовать государство. И только массовая гибель байкальского тюленя дала повод для того, чтобы вернуться к его подсчету и изучению. Правительство Иркутской области, по сообщению пресс-службы, сейчас "готовит письма в Минприроды и Минсельхоз России с предложением предусмотреть в 2018 году финансовые средства на проведение масштабных научных исследований всей акватории Байкала и проведение работ по учету популяции нерпы".