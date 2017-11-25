Службы помощи бездомным в Москве усилят работу во время морозов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Московские бригады мобильной службы помощи людям, оказавшимся на улице, переведут на усиленный режим работы с наступлением морозов, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Для помощи бездомным на территории Москвы в круглосуточном режиме и круглый год работает мобильная служба помощи бездомным гражданам "Социальный патруль". Безусловно, в холодное время года социальные службы города усиливают внимание к таким людям и работу на улицах города. Эта зима, конечно же, не станет исключением", — сказал Печатников РИА Новости.