Во Владивостоке из-за снегопада запретили движение большегрузов

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Въезд и движение большегрузного транспорта запрещены во Владивостоке из-за начавшегося снегопада, сообщает мэрия.

"В связи с начавшимся сегодня днём, 25 ноября, снегопадом въезд в город большегрузного транспорта и его передвижение по магистралям краевого центра запрещены", — говорится в сообщении.

Водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности и не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей.

По данным Примгидромета, циклон быстро покинет Владивосток. Центр его пройдет над Японским морем, южнее Владивостока, основной снегопад пройдет на побережье, в городе пройдет небольшой снег.