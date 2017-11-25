Теплоснабжение в Пензе восстановили после аварии

САРАТОВ, 25 ноя — РИА Новости. Энергетики в субботу устранили аварию на теплотрассе в Пензе, из-за которой без отопления остались 67 многоквартирных жилых домов и 11 объектов социальной сферы, сообщила городская администрация.

Ранее мэрия сообщила, что неоднократные порывы на теплотрассе диаметром 400 миллиметров произошли в районе пересечения улиц Чкалова и Куйбышева, из-за чего прекращена подача тепла в 67 жилых домов, три детсада, три школы и пять лечебных учреждений.

"Сегодня утром, 25 ноября, начальник управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов доложил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву о возобновлении подачи отопления… Работа по запуску отопления была проведена в ночное время суток компанией "Т Плюс" совместно с МКП "Теплоснабжение", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Пензе температура воздуха составляет три градуса мороза.

В январе на Пензенской ТЭЦ-1, которая входит в состав "Т Плюс", произошло обрушение кровли, что вызвало ряд аварий на теплосетях. В результате без тепла остались жильцы 471 дома. В городе на несколько дней вводился режим ЧС. Теплоснабжение было восстановлено через несколько дней, но уже 1 февраля в результате новой аварии на теплотрассе на территории ТЭЦ-1 без тепла остались 206 домов. По данным прокуратуры, новый прорыв был вызван высоким процентом износа теплосетей.