Телеканал «Звезда» покажет документальный фильм об острове Матуа

МОСКВА, 25 ноя, — РИА Новости. Телеканал "Звезда" покажет документальный фильм об уникальной экспедиции на остров Матуа, который долгие годы был закрыт для гражданских лиц, сообщила автор проекта Мария Осипова.

"Загадочный остров был крупнейшей военно-морской базой японской армии и со времен окончания Второй Мировой Войны был закрыт для посещения гражданскими лицами. Попытки исследовать остров предпринимались неоднократно, но до конца изучить все туннели не удалось", — отметила Осипова.

Съемка документального фильма шла около двух месяцев. В фильме можно будет увидеть не только природу острова, 96 процентов которого занимают вулканические породы, но и военные оборонительные укрепления: бункеры, доты, капониры, оборудованные артиллерийские позиции, а также загадочную сопку, вокруг которой сложилось немало легенд.

Дело в том, что сопка имеет правильную форму, которая нехарактерна природным образованиям. Многие исследователи полагали, что это — "творение рук" японцев. После капитуляции вход в нее был взорван, и пробраться непосредственно за завалы не удавалось никому.

Уникальность проекта еще заключается в том, что во время съемки применялись VR-технологии, которые позволяют наиболее точно передавать "настроение" природы и детали отснятого материала.

Премьера документального фильма "Остров Матуа" состоится 26 ноября в 12:00 на телеканале "Звезда".