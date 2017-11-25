МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в субботу.

"Подписанным распоряжением утверждены Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года и комплекс мер по формированию современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности в 2017–2019 годах", — говорится в документе.

Как отмечается, целью стратегии является создание в России к 2025 году конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной отрасли промышленности по производству товаров реабилитационной направленности, удовлетворяющей потребностям и запросам граждан.

Сообщается, что стратегия предусматривает развитие производства протезов и ортезов, кресел-колясок и систем передвижения, систем коммуникации и наблюдения, управления и организации быта. Также планируется расширять выпуск специализированной и универсальной одежды и обуви, абсорбирующего белья, санитарно-гигиенических и расходных средств. Кроме того, стратегия предполагает налаживание производства систем медицинской реабилитации, специализированных спортивных и спортивно-реабилитационных тренажеров и оборудования, медицинской, специализированной и универсальной мебели и бытовой техники. Стратегией также предусмотрено развитие архитектурно-планировочных приспособлений, оснащения доступной среды и транспортных систем.

Как добавляется в документе со ссылкой на экспертов, в 2016 году общий объем рынка реабилитационной продукции в России составлял 35,3 миллиарда рублей, а общий объем производства такой продукции – 12,9 миллиарда рублей. Импортные товары для реабилитации занимают значительную долю рынка. Вместе с тем спрос на такую продукцию в значительной степени формируется за счет государственных закупок и составляет 75–85% всего объема рынка.