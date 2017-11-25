Правительство наделило СПбГУ дополнительными полномочиями

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ расширил перечень видов деятельности Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), включив в них аудиторские, инжиниринговые и маркетинговые услуги, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в субботу.

"Расширен перечень видов деятельности Санкт-Петербургского государственного университета. В него, в частности, включены аудиторские, инжиниринговые, маркетинговые, юридические и другие услуги, оказываемые на возмездной основе, деятельность по хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов и коллекций, обеспечению их сохранности и доступа к ним граждан", — говорится в документе.

Как отмечается, в состав СПбГУ входят структурные подразделения, имеющие потенциал для оказания консультационных, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, маркетинговых, юридических и других услуг, музей, центр экспертиз, объединенный архив, институт трансляционной биомедицины, биобанк и виварий.

Как следует из документа, СПбГУ на основании полученных лицензий осуществляет деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также с культивированием наркосодержащих растений. В целях обеспечения деятельности института трансляционной биомедицины устав СПбГУ дополнен положениями, которые позволяют ему осуществлять деятельность в соответствии со списком перечня наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих в России контролю.