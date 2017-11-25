Правительство выделит средства на поддержку организаций инвалидов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ выделит дополнительные 60 миллионов рублей на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в субботу.
Как отмечается, на государственную поддержку общественных организаций инвалидов в 2017 году было утверждено распределение субсидий в размере 1499,8 миллиона руб. Субсидии предоставляются Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу глухих, Всероссийскому обществу слепых, Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны".