Правительство выделит СПбГУ средства на повышение конкурентоспособности

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ распорядился выделить 2,9 миллиарда рублей на повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в субботу.

"В 2014–2016 годах на решение задач, поставленных Указом Президента России от 7 мая 2012 года №599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" из федерального бюджета были выделены средства в объёме 2,9 млрд рублей на реализацию мероприятий Программы по системному повышению международной конкурентоспособности СПбГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров", — говорится в документе.

Отмечается, что средства на дальнейшую реализацию программы по повышению международной конкурентоспособности вуза выделены правительством РФ с учетом положительных результатов университета по вхождению в мировые рейтинги.

Как сообщается, выделенные средства СПбГУ направит на стимулирование научно-исследовательской деятельности и повышение своей международной конкурентоспособности. Выделенный государством бюджет университету поспособствует повышению его позиции в мировых рейтингах, научно-исследовательской и академической репутации, репутации среди работодателей и конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров.