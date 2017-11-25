Правительство выделит СПбГУ средства на повышение конкурентоспособности

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ распорядился выделить 2,9 миллиарда рублей на повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в субботу.
Отмечается, что средства на дальнейшую реализацию программы по повышению международной конкурентоспособности вуза выделены правительством РФ с учетом положительных результатов университета по вхождению в мировые рейтинги.
Как сообщается, выделенные средства СПбГУ направит на стимулирование научно-исследовательской деятельности и повышение своей международной конкурентоспособности. Выделенный государством бюджет университету поспособствует повышению его позиции в мировых рейтингах, научно-исследовательской и академической репутации, репутации среди работодателей и конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров.