До конца года в Оренбуржье новое жилье получат 90 детей-сирот

ОРЕНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Муниципальные образования Оренбургской области приобрели 375 жилых помещений для детей сирот, сообщил РИА Новости представитель пресс –службы губернатора и правительства региона.

По его словам, до конца года квартиры получат 90 сирот.

Как отметила заместитель министра социального развития области Елена Сладкова, в регионе в последние годы активизировалась работа по предоставлению жилья детям-сиротам. За последние шесть лет на эти цели было выделено около трех миллиардов рублей, новые квартиры получили почти три тысячи детей–сирот.

"Большая часть жилья приобретается на первичном рынке. По всей области ведется строительство жилья. Большинство районов справляется со своей задачей хорошо", — сказала замминистра.

По ее словам, Новосергиеевский район выполнил план на 100%.

В пятницу в поселке Новосергиевка ключи от новых квартир в новом доме получили шестеро детей-сирот. "Молодежь получает удобное, современное жилье", — отметила Сладкова не церемонии вручения ключей, пожелав, чтобы новые квартиры стали "настоящим семейным очагом для каждого".

В пресс-службе сообщили, что в текущем году в Новосергиевском районе планируется обеспечить жильем 16 сирот, на эти цели направлены субвенции из областного и федерального бюджетов в размере более 16 миллионов рублей.

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