В Якутии знаками "Мать-героиня" наградили 14 многодетных матерей

ЯКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. В День матери глава Якутии Егор Борисов вручил государственные награды – знаки "Мать-героиня Республики Саха (Якутия)" четырнадцати многодетным матерям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства региона.

Республиканскими знаками награждаются матери, родившие и воспитавшие десять и более детей, проживающие на территории Якутии не менее 15 лет, при условии достижения младшим ребёнком возраста одного года. Женщины получили денежное вознаграждение в размере один миллион рублей каждая.

В пресс-службе добавили, что якутские семьи, имеющие более десяти несовершеннолетних детей, также получают единовременные социальные выплаты на строительство жилья в размере 2,5 миллионов рублей.

По статистике, на начало 2017 года в Республике Саха проживает 21 тысяча многодетных семей, в которых воспитывается 72,6 тысячи детей.

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