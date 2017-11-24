Центр развития медицинского приборостроения открылся в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя — РИА Новости. Центр инновационного развития медицинского приборостроения открылся в пятницу в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Центр был построен в рамках федеральной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу". На реализацию проекта ННГУ получил почти 1,5 миллиарда рублей. Основная цель центра — создание зоны роста медицинского приборостроения и высоких биомедицинских технологий.

Среди его разработок инновационные методы сверхранней диагностики онкологических заболеваний по анализу крови (проект "Роза"), медицинские роботизированные реабилитационные комплексы для пациентов, страдающих различными неврологическими нарушениями (система реабилитации постинсультных пациентов на основе мозго-машинного интерфейса; экзоскелетонный комплекс, управляемый сигналами мышц и мозга человека для пациентов с нарушениями опорно-двигательной системы; система восстановления активности мышц "Кибертренер").

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, участвовавший в церемонии открытия, отметил, что в медицинскую практику региона важно внедрить инновационные медицинские технологии, которые разрабатываются в Центре.

"Следующий проект — это университетская клиника в области экспериментальной и ядерной медицины, которая позволит продвинуться вперед в лечении онкологических заболеваний, ранней диагностике таких заболеваний, что тоже очень важно, потому что эффективная диагностика позволяет многократно повысить эффективность лечения и сохранить многие человеческие жизни", — сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении. В Центре сообщили, что клиника может заработать в 2019 году.

По данным регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, Нижегородская область по итогам 2016 года вошла в пятерку регионов-лидеров в России по доле инновационной продукции в общем объеме промышленного производства. "Нижегородская область имеет все основания специализироваться на высоких технологиях и инновациях и стать по-настоящему ведущим производственным инновационным центром в стране. Нужно учитывать это при планировании развития

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