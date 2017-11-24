МИД РФ после теракта в Египте вновь призвал россиян к осмотрительности

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. МИД РФ в связи с терактом в Египте вновь рекомендует россиянам, находящимся на территории страны, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности.

Более 10 террористов ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте во время пятничной молитвы. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. Число жертв теракта к настоящему моменту возросло до 235, более 130 человек пострадали.

"МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", — говорится в сообщении.

При этом в Москве заявили о "полной солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом".

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверены, что террористам не удастся запугать население, вселить в сердца граждан дружественного Египта чувство страха и неуверенности в будущем", — отметили в российском МИД.

О террористических актах в Египте в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >> Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Террористы атаковали мечеть на Синае. Кадры с места ЧП

"Решительно осуждая варварское преступление на египетском Синае, подтверждаем принципиальную позицию России категорического неприятия и осуждения любых террористических актов, вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются их идейные вдохновители и исполнители. Готовы к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Египтом, другими ответственными членами международного сообщества в деле обеспечения эффективного отпора террористической угрозе", — подчеркнули в МИД России.