Сенатор предложил уравнять льготы федеральных и региональных спасателей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев в пятницу заявил о необходимости уравнять социальные льготы сотрудников МСЧ в федеральных и региональных структурах ведомства.

Юрий Воробьев в пятницу провел в Санкт-Петербурге заседание совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации РФ.

"Сегодня федеральные спасатели, те, кто служат в федеральном ведомстве, имеют льготы по пенсиям, они могут выйти на пенсию после 10 лет службы и по достижению возраста 40 лет. А что касается спасателей, которые служат в организациях субъектов Российской Федерации, к ним этот закон не относится. И, конечно же, хотелось бы иметь закон общий для всех спасателей. Они делают одинаковую работу", — сказал Воробьев журналистам.

По его словам, в 90-е годы "не было возможности" сделать единый закон, поэтому было принято решение обратиться к субъектам РФ, которые вправе своим законодательством назначать сотрудникам МЧС льготы по выходу на пенсию и социальные поощрения. Воробьев отметил, что во многих субъектах РФ "эта задача решена", и зачастую спасатели, которые служат в регионах, пользуются даже большими льготами, чем сотрудники федеральных структур ведомства.

В итоговых рекомендациях совета говорится, что законы, регулирующие социальную поддержку работникам противопожарной службы региона, приняты, например, в Вологодской и Саратовской областях, а также в Хабаровском крае.

По словам Воробьева, в этом году решить проблему единым федеральным законом не удалось, но соответствующая работа будет продолжена. Он отметил, что на сегодняшний день "решены вопросы обеспечения жильем, поддержки в области здравоохранения", а на медицинскую поддержку сотрудников МЧС России в этом году выделило больше средств, чем в предыдущем.