Двенадцать инновационных проектов из Пензы завоевали президентские гранты

САРАТОВ, 24 ноя — РИА Новости. Двенадцать инновационных проектов из Пензенской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов и получат поддержку на общую сумму 14,58 миллиона рублей, сообщает областное правительство.

"Победители получат денежные суммы… на развитие собственного бизнеса, его техническое дооснащение. Результатом этого триумфа станет еще большая заинтересованность молодежи научно-техническим творчеством, изобретательством и инновациями, а наши проекты станут еще ярче, полезнее и занимательнее", — говорится в сообщении.

Среди победителей ассоциация Secon, которая получит 499,9 тысячи рублей на образовательный проект "IT-Лаборатория", который является площадкой для профессионального становления специалистов региона в сфере информационных технологий. Также победителем стал центр содействия развитию науки "Реактор" с проектом "Музей русского изобретательства", на который выделено 496,7 тысячи рублей.

В списке победителей оказался благотворительный фонд "Гражданский союз", который получит 724,9 тысячи рублей на организацию второго научного фестиваля для детей и взрослых "Витамин науки", и творческое объединение "Пензахобби", которому будет выделено 266,9 тысячи рублей на развитие инклюзивной гончарной мастерской "Капля солнца".

В 2017 году для проведения конкурса президентских грантов был создан единый оператор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества. Прием заявок на участие во втором в этом году конкурсе завершился 29 сентября, его итоги были подведены 22 ноября. Как сообщил председатель объединенного экспертного совета конкурса Андрей Клепач, победителями стали более 2 тысяч организаций, которые суммарно получили 4,4 миллиарда рублей.