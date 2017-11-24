Треть россиян не поддерживает ввод миротворцев в Донбасс, показал опрос

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Более трети (36%) россиян не поддерживают ввод миротворцев Организации объединенных наций (ООН) в Донбасс, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Объясняя причины такого отношения 6% респондентов заявили, что "никто не должен вмешиваться во внутренние дела Украины", еще 6% считают, что это бессмысленно, а 5% не доверяют ООН и их миротворческим силам. Некоторые участники опроса отметили, что размещение вооруженных сил ООН в регионе станет угрозой безопасности России, может усугубить конфликт или "привести к таким же последствиям, как в Югославии".

Положительно идею ввода миротворческого контингента на юго-восток Украины оценили 27% опрошенных. В прекращение конфликта и гибели людей при таком решении верят 11% участников опроса. Часть респондентов отметили, что положительно отнесутся к вводу миротворцев в Донбасс, если они будут из России и Белоруссии.

Мнения о том, чего больше — вреда или пользы — принесет ввод миротворцев жителям Донбасса, разделились поровну — эти варианты ответа выбрали по 24% опрошенных. Еще 10% респондентов считают, что не будет ни вреда, ни пользы, 6% ожидают "пользы и вреда примерно поровну".

Согласно опросу, 21% россиян считает, что от ввода миротворцев ООН выиграет Украина, 13% полагают, что выиграют самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. По мнению 14% опрошенных, не выиграет ни одна из сторон конфликта, 12% считают, что выиграют и Киев, и ЛНР, и ДНР.

По мнению 35% опрошенных, несмотря на существующие разногласия в вопросе ввода миротворцев ООН в Донбасс, договоренность об этом все же будет достигнута. Противоположного мнения придерживаются 26% россиян. При этом большинство — 47% — считают, что миротворцы не помогут прекращению боевых действий в регионе. Верят в прекращение боевых действий 23% респондентов.

Говоря о конфликте в Донбассе в целом, 39% опрошенных заявили, что не видят признаков ни улучшения, ни ухудшения ситуации. Еще 31% считает, что дело идет к обострению конфликта, противоположного мнения придерживаются 7% опрошенных.

Опрос "ФОМнибус" проводился 18-19 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.