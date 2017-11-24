Попавшуюся на воровстве кур в Абхазии самку леопарда подержат "под арестом"

МОСКВА/СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Попавшуюся на воровстве кур в Абхазии редчайшую переднеазиатскую самку леопарда Викторию пока подержат "под арестом" в центре по восстановлению леопарда на Кавказе под Сочи, сообщает Минприроды России.

Как сообщалось ранее, в ноябре один из редчайших переднеазиатских леопардов, три особи которых были выпущены в 2016 году из Сочинского питомника, был пойман в Абхазии. Животное оказалось самкой Викторией, которая, переместившись с территории Кавказского заповедника, вышла к селу Лыхны, где некоторое время питалась курами с частных подворий жителей. Животное было поймано местными жителями, позже помещено в специально сделанную клетку, после чего транспортировано сотрудниками Минприроды России в Центр восстановления леопарда на Кавказе.

"Повторный выпуск на территории Кавказского заповедника (Краснодарский край) самки леопарда Виктории может быть осуществлен не раньше середины декабря 2017 года", — говорится в сообщении.

В настоящее время животное находится под наблюдением главного ветеринарного врача Московского зоопарка Михаила Альшинецкого. Хищнику в ближайшие две недели будут проведены повторный анализ крови, обследования на инфекционные и другие заболевания, а также необходимые ультразвуковые исследования.

Переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали самцы Ахун и Килли и самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи.

Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий вид.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).