Попавшуюся на воровстве кур в Абхазии самку леопарда подержат "под арестом"

МОСКВА/СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Попавшуюся на воровстве кур в Абхазии редчайшую переднеазиатскую самку леопарда Викторию пока подержат "под арестом" в центре по восстановлению леопарда на Кавказе под Сочи, сообщает Минприроды России.
"Повторный выпуск на территории Кавказского заповедника (Краснодарский край) самки леопарда Виктории может быть осуществлен не раньше середины декабря 2017 года", — говорится в сообщении.
В настоящее время животное находится под наблюдением главного ветеринарного врача Московского зоопарка Михаила Альшинецкого. Хищнику в ближайшие две недели будут проведены повторный анализ крови, обследования на инфекционные и другие заболевания, а также необходимые ультразвуковые исследования.
Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий вид.
Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).