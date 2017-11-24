В калининградском зоопарке родился детеныш жирафа

КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Детеныш жирафа появился на свет в калининградском зоопарке у самки Ивы и самца Меру, рассказала РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Родился детеныш 14 ноября. Роды были достаточно быстрыми и длились примерно два часа. За процессом наблюдали ветврачи, главный зоолог зоопарка и зоологи секции "Тропические животные и приматы". Малыш родился крепким и по прошествии небольшого времени самостоятельно встал на ножки", — сказала Михайлова.

Она пояснила, что родителями стали самка Ива 2002 года рождения, которая сама появилась на свет в калининградском зоопарке, и десятилетний самец Меру, приехавший в Калининград из Берлина. По словам Михайловой, сейчас и мать, и малыш чувствуют себя хорошо. Самка получает повышенный рацион. Самец Меру пока переведен в отдельный вольер в теплом павильоне. Во избежание стрессовой ситуации для животных, павильон временно закрыт.

"Это не первая попытка Ивы стать матерью. За свою жизнь она рожала несколько раз. Однако все детеныши имели врожденные пороки развития. Возможно, в результате этого Ива очень болезненно относилась к процессу вскармливания, фактически, отказываясь кормить новорожденных", — рассказала пресс-секретарь.

Она добавила, что два года сотрудники отдела "Тропические животные и приматы" проводили с Ивой медицинские тренинги, основной задачей которых было приучить животное спокойно переносить прикосновения к вымени.

Беременность у жирафов длится 14-15 месяцев. Как правило, рождается только один детеныш, который весит около 50 килограммов, его рост составляет 1,8 метра. Уже спустя час детеныш твердо стоит на ногах и через несколько часов начинает бегать. Примерно полтора года потомство остается с матерью. В дикой природе жирафы живут до 25 лет, в неволе – 35 лет.