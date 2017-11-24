На олимпиаду "Я – профессионал" поступило более 100 тысяч заявок

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. с 7 по 23 ноября поступило более 100 тысяч заявок на участие в олимпиаде "Я — профессионал". Регистрация продолжится до 10 декабря, а уже 1 декабря стартует отборочный онлайн-этап олимпиады.

"Фактически мы прошли экватор: почти половина регистрационного этапа позади, и у нас 100 тысяч регистраций на проект. Мы призываем всех, кто еще не успел зарегистрироваться, сделать это до 1 декабря, чтобы точно успеть на отборочные онлайн-этапы по всем направлениям", — говорит руководитель проекта "Я — профессионал" Валерия Касамара.

На 23 ноября топ-5 регионов по активности регистраций выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск.

Победители олимпиады смогут поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с высшим баллом, выиграть денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, а также попасть в национальную базу "Молодые профессионалы", которая будет работать как кадровое агентство.

Стажировки будут проходить не менее трех месяцев, многие из них будут оплачиваться. В процессе работы в командах профессионалов студенты расширят свои компетенции под руководством наставников, оценят требования работодателей и получат шанс проявить себя, чтобы по итогам получить уже постоянную работу.

Еще одна возможность для участников олимпиады — посещение зимних школ в феврале следующего года. На них организаторы пригласят студентов, которые покажут высокие результаты на первом этапе и пройдут дополнительный отбор. Участников зимних школ ждет насыщенная образовательная программа — лекции и мастер-классы от ведущих российских экспертов в различных профессиональных областях. Они узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей.