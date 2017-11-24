ФПА просит Госдуму повысить выплаты адвокатам

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко просит председателя Госдумы Вячеслава Володина отреагировать на недопустимо низкую оплату труда адвокатов по назначению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.
В письме подчеркивается, что "государство делегировало адвокатам исполнение обязанности по обеспечению конституционного права граждан на защиту в уголовном судопроизводстве". "С 1 января 2013 года базовая ставка оплаты труда адвоката по назначению составляет 550 рублей. При условии, если адвокат полный месяц (22 рабочих дня) будет ежедневно участвовать в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда, размер его вознаграждения составит лишь 12 100 рублей, а после вычета НДФЛ, обязательных отчислений и платежей в ПФР и ФОМС эта сумма окажется существенно менее 10 тысяч рублей", – поясняется в письме.
Подобная ситуация, отмечает глава ФПА, возникла несмотря на то, что "государство почти ничего не тратит на оплату труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь в порядке статьи 51 УПК РФ, поскольку большая часть расходов на защиту возмещается за счет принудительного их взыскания с осужденных".
В связи с этим, считает президент ФПА РФ, "проблема финансирования расходов на защиту прав граждан в уголовном судопроизводстве и оплаты труда адвокатов, на наш взгляд, требует политического решения".
Адвокатов по назначению государство предоставляет обвиняемым и подозреваемым в совершении преступления гражданам, которые не могут позволить себе самостоятельно оплатить профессиональную юридическую помощь.