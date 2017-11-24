ФПА просит Госдуму повысить выплаты адвокатам

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко просит председателя Госдумы Вячеслава Володина отреагировать на недопустимо низкую оплату труда адвокатов по назначению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.

"Президент ФПА РФ направил Володину письмо с просьбой отреагировать на сложную ситуацию, сложившуюся с недопустимо низким размером оплаты, и содействовать тому, чтобы эта социальная проблема была разрешена в интересах граждан, общества и государства", — сказали в пресс-службе.

В письме подчеркивается, что "государство делегировало адвокатам исполнение обязанности по обеспечению конституционного права граждан на защиту в уголовном судопроизводстве". "С 1 января 2013 года базовая ставка оплаты труда адвоката по назначению составляет 550 рублей. При условии, если адвокат полный месяц (22 рабочих дня) будет ежедневно участвовать в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда, размер его вознаграждения составит лишь 12 100 рублей, а после вычета НДФЛ, обязательных отчислений и платежей в ПФР и ФОМС эта сумма окажется существенно менее 10 тысяч рублей", – поясняется в письме.

Пилипенко пишет, что эти ставки не только "недопустимо низки, но и не индексируются с ростом инфляции". При этом он обратил внимание на проблему задолженности при выплате даже по таким ставкам. "Даже это нищенское вознаграждение выплачивается адвокатам нерегулярно. Эта проблема носит системный характер – в конце каждого года образуется задолженность перед адвокатами на сотни миллионов рублей", – пояснил он. Так, за десять месяцев 2017 года общий долг МВД России, СК России, судов и органов дознания и предварительного следствия, иных министерств и ведомств перед адвокатами по назначению составил 450,5 миллиона рублей.

Подобная ситуация, отмечает глава ФПА, возникла несмотря на то, что "государство почти ничего не тратит на оплату труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь в порядке статьи 51 УПК РФ, поскольку большая часть расходов на защиту возмещается за счет принудительного их взыскания с осужденных".

В связи с этим, считает президент ФПА РФ, "проблема финансирования расходов на защиту прав граждан в уголовном судопроизводстве и оплаты труда адвокатов, на наш взгляд, требует политического решения".

Адвокатов по назначению государство предоставляет обвиняемым и подозреваемым в совершении преступления гражданам, которые не могут позволить себе самостоятельно оплатить профессиональную юридическую помощь.