Власти Сочи рассказали о ходе ремонта в пострадавшем при пожаре общежитии

СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Пять квартир, полностью выгоревших при пожаре в общежитии в Сочи, будут готовы для вселения к новому году; ремонтные работы в доме ведутся без выходных, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло утром 14 ноября. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в том числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время основной упор делается на внутреннюю отделку помещений. В коридорах на всех пяти этажах идут штукатурные и малярные работы, перестилают линолеум, демонтируются старые сетевые короба, проложены новые электрические кабели. Сейчас электричество заводят в квартиры. В пострадавших помещениях заменены окна и входные двери, установлена новая сантехника, идет подготовка основания для укладки плитки. Всего огонь, дым и вода оставили следы в 20 квартирах. Пять из них выгорели полностью. Они будут готовы для вселения до нового года. Работы идут без выходных", — говорится в сообщении муниципалитета.

В пресс-службе уточнили, что кровля общежития восстановлена. Снаружи здания выставлены леса, утепление торца выполнено на 100%, ведутся штукатурные работы.

Жителям, которым ремонт приносит неудобства, было предложено переехать во временный пункт размещения в пансионате "Нева". Сейчас в нем находится 21 житель общежития, это семь семей. Остальные проживают либо у родственников, либо вернулись в свои квартиры, добавили в пресс-службе.