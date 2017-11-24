Более 150 километров лыжных трасс подготовят к зиме в Подмосковье

МОСКВА, 24 ноя — РИА Недвижимость. Более 150 километров лыжных трасс подготовят к зимнему периоду в Подмосковье, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта.

"Любителям лыжного спорта не нужно беспокоиться из-за возможной малоснежной зимы. Несмотря на отсутствие снегопадов, подготовка спортивной зимней инфраструктуры в Московской области уже началась. Мы готовим более 150 трасс разной сложности и протяженности по всему региону", — цитируется в сообщении министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.По его словам, в Подмосковье будут применяться различные технологические решения для формирования лыжных трасс. В частности, в Химках будут применяться снеговые пушки.

Официально спортивный зимний сезон в Подмосковье будет открыт 1 декабря, добавляется в документе. Как указывается в нем, протяженность подмосковной лыжни составляет от 300 метров до 15 километров. Короткие лыжные трассы находятся, как правило, на территории школ. Самая длинная дистанция — на тренировочной базе "Истина" в Истринском районе, где готовятся к турнирам лыжники-профессионалы, воспитанники подмосковных спортшкол и училищ олимпийского резерва. Вторая по протяженности трасса оборудована в Павловском Посаде — 12 километров. Сергиев Посад на третьем месте с протяженностью лыжни в 10 километров.

По суммарной протяженности лыжных трасс в Подмосковье лидирует Дмитровский муниципальный район — почти 50 километров. Общая протяженность трасс для занятий беговыми лыжами в Московской области составляет более 516 километров. Большинство трасс оборудованы освещением, чтобы жители Подмосковья могли заниматься спортом в любое удобное время, заключается в материале.